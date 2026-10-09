logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grad u Peruu izabrao Hitlera Musolinija za gradonačelnika

Grad u Peruu izabrao Hitlera Musolinija za gradonačelnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kandidat ljevičarske stranke "Nacija sada" Hitler Musolini Simeon Flores pobijedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Keropalka.

Hitler Musolini pobijedio na izborima u Peruu Izvor: Shutterstock

Iz ove stranke navode da je ime njihovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate.

Prema preliminarnim podacima koje je objavila stranka, Flores je osvojio 34,54 odsto glasova.

Flores je rekao da su mu ime Hitler Musolini dali roditelji po rođenju. 

I drugi političari s imenom Hitler

Ovo nije prvi put da se političar s tim imenom pojavljuje na izborima. U Peruu je 2018. godine na izborima za gradonačelnika okruga Jungar Hitler Guesklin Alba Sančez porazio Lenjina Vladimira Rodrigeza Valverdea. "Ja sam dobri Hitler", izjavio je tada Alba medijima tokom kampanje, objavio je Index.hr

U Namibiji je pak Adolf Hitler Unona prošle godine peti put zaredom izabran na lokalnim izborima. "Kao djetetu, to mi se ime činilo potpuno normalnim", rekao je Unona za BBC.

(Srna/Mondo9)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Peru izbori zanimljivosti ime

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ