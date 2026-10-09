Grad u Peruu izabrao Hitlera Musolinija za gradonačelnika

Kandidat ljevičarske stranke "Nacija sada" Hitler Musolini Simeon Flores pobijedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Keropalka.

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Iz ove stranke navode da je ime njihovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate.

Prema preliminarnim podacima koje je objavila stranka, Flores je osvojio 34,54 odsto glasova.

Flores je rekao da su mu ime Hitler Musolini dali roditelji po rođenju.

BREAKING — Hitler Mussolini:Hitler Mussolini Flores elected Mayor of Queropalca, Peru, securing 34.54% of the vote. https://t.co/hchskpwYBI — Pamphlets (@PamphletsY)October 9, 2026

I drugi političari s imenom Hitler

Ovo nije prvi put da se političar s tim imenom pojavljuje na izborima. U Peruu je 2018. godine na izborima za gradonačelnika okruga Jungar Hitler Guesklin Alba Sančez porazio Lenjina Vladimira Rodrigeza Valverdea. "Ja sam dobri Hitler", izjavio je tada Alba medijima tokom kampanje, objavio je Index.hr

U Namibiji je pak Adolf Hitler Unona prošle godine peti put zaredom izabran na lokalnim izborima. "Kao djetetu, to mi se ime činilo potpuno normalnim", rekao je Unona za BBC.

(Srna/Mondo9)