3.000 golih ljudi odjednom skočilo u vodu: Imali su dobar razlog, fotografija obilazi svijet

U Hobartu, glavnom gradu Tasmanije, 3.000 ljudi obilježilo je zimski solisticij tradicionalnim kupanjem bez odjeće u rijeci Dervent.

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Najkraći dan u godini u Hobartu nipošto ne znači mirno veče pod ćebetom. Umjesto toga, hiljade stanovnika i turista odlučuje se na zajednički skok u hladnu vodu. Ove godine, pri temperaturi vazduha od oko četiri stepena Celzijusa i temperaturi vode od oko 12 stepeni, učesnici manifestacije "Dark Mofo Solstice Swim" okupili su se u velikom broju na plaži Long Beach još prije svitanja.

Prema izvještajima australijskih medija, događaj je okupio oko 3.000 ljudi koji su skinuli odjeću i zaronili u rijeku Dervent kako bi simbolično pozdravili novo godišnje doba. Na početku su učesnici bili umotani u jakne i peškire, ali su se neposredno prije ulaska u vodu skinuli i krenuli ka rijeci. Australijske meteorološke službe izvijestile su da je subjektivni osjećaj temperature pao i do minus jedan stepen, što je kupanje učinilo pravim izazovom.

Finale festivala "Dark Mofo"

Golo kupanje predstavlja kulminaciju dvonedjeljnog festivala umjetnosti i kulture "Dark Mofo", koji se u Hobartu organizuje od 2013. godine. Manifestacija je poznata po nekonvencionalnim, često provokativnim umjetničkim instalacijama, performansima i događajima koji privlače i mještane i turiste.

In Hobart feiern Tausende den Jahreszeitenwechsel mit einem kollektiven Nacktbad im River Derwent. Unter den Teilnehmern ist auch eine 96-Jährige, die von einem «wundervollen Gefühl der Euphorie» schwärmt.https://t.co/5lXmlMCVQD — Berner Zeitung (@BernerZeitung)June 22, 2026

U početku su lokalne vlasti i policija pristupali ovom kupanju s rezervom, ali je ono tokom godina postalo stalni dio festivalskog programa. Ove godine su se mjesta za učešće u događaju razgrabila munjevitom brzinom. Poređenja radi, prije 13 godina želju za učešćem pokazalo je svega 200 ljudi. Danas taj broj dostiže nekoliko hiljada.

Zajedništvo i adrenalin

Među smjelima se ponovo našla 96-godišnja učesnica, koja naglašava da svako izdanje prati nevjerovatan osjećaj euforije. Mnogi koji su učestvovali prvi put govorili su o snažnom osjećaju zajedništva i naletu adrenalina. Jedan od učesnika je u razgovoru za australijsku stanicu ABC priznao da je to savršen način da se završi dvonedjeljni festival pun nezaboravnih utisaka.

Nakon izlaska iz vode, većina učesnika se vraćala kućama promrzla, ali u odličnom raspoloženju. Na južnoj hemisferi, zimski solisticij označava početak postepenog produžavanja dana, što je za mnoge dodatni razlog za slavlje.

Da li biste se upustili u ovakvu avanturu?

(MONDO)