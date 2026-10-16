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Hana Stjerne podnijela ostavku na mjesto direktorice Nobelove fondacije: Odlazi iz ličnih i zdravstvenih razloga

Hana Stjerne podnijela ostavku na mjesto direktorice Nobelove fondacije: Odlazi iz ličnih i zdravstvenih razloga

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Izvršna direktorica Nobelove fondacije Hana Stjerne podnijela je ostavku nekoliko dana nakon što su objavljeni ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade.

Hana Stjerne podnijela ostavku na mjesto direktorice Nobelove fondacije Izvor: Shutterstock

Fondacija je saopštila da Stjerne (57), novinarka i medijska menadžerka po profesiji, napušta funkciju iz „ličnih i zdravstvenih razloga“.

„Bilo je to fantastično putovanje u razvoju aktivnosti Nobelove fondacije i pomaganju da Nobelove nagrade stignu do ljudi širom svijeta. Ponosna sam na ono što smo zajedno postigli i na mnoge visokokvalifikovane kolege u Nobelovoj sferi“, navela je Stjerne.

Ona je upravljanje Fondacijom preuzela početkom 2025. godine. Prije toga bila je na čelu švedskog javnog emitera SVT, prenosi njemačka novinska agencija DPA.

Nobelova fondacija osnovana je 1900. godine radi upravljanja nasljeđem švedskog industrijalca i pronalazača dinamita Alfreda Nobela.

Fondacija određuje i iznos novčane nagrade, koja je nedavno povećana na 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko milion evra.

Svečana dodjela Nobelovih nagrada tradicionalno se održava 10. decembra, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.

(Mondo)

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Tagovi

Nobelova nagrada Hana Stjerne Nobelova fondacija

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