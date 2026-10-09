Navanetem Navi Pilaj, južnoafrička pravnica, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2026. godine za doprinos međunarodnom pravu i ljudskim pravima.
Navanetem Navi Pilaj, južnoafrička pravnica indijskog porijekla, dobila je Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu za svoje napore u promovisanju mira i međunarodnog prava.
Ovim priznanjem odaje se počast njenoj višedecenijskoj karijeri tokom koje se borila protiv rasne diskriminacije, branila ljudska prava i doprinijela jačanju međunarodnih pravnih institucija, piše Times of India.
Ko je Navanetem Navi Pilaj?
Navanetem Pilaj je rođena 23. septembra 1941. godine u Klervudu, Durban, u tadašnjoj južnoafričkoj provinciji Natal. Njen otac je bio vozač autobusa, a ona je odrasla u porodici sa osmoro djece tokom aparthejda, kada je rasna segregacija strogo ograničavala mogućnosti za crne Južnoafrikance i druge ne-bijele zajednice.
Pilaj je studirala na Univerzitetu u Natalu, stekavši diplomu osnovnih studija 1963. godine i diplomu iz prava 1965. godine. Godine 1967, postala je prva žena koja je osnovala sopstvenu advokatsku praksu u Natalu, zastupajući političke aktiviste privedene od strane vlade aparthejda.
Ko je Navanetem Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir?
Kasnije je nastavila postdiplomske studije na Univerzitetu Harvard, stekavši zvanje magistra prava 1982. godine i doktora pravnih nauka 1988. godine. Njena karijera se naknadno proširila od odbrane aktivista u Južnoj Africi do oblikovanja međunarodnog prava. Kao sudija u tribunalu za Ruandu, pomogla je u uspostavljanju važnih pravnih presedana o seksualnom nasilju tokom genocida. Kasnije je radila kao sudija u ICC-u i kao Visoka komesarka UN za ljudska prava od 2008. do 2014. godine.
Norveški Nobelov komitet istakao je njenu posvećenost univerzalnim pravnim principima i njen čvrst moralni kompas. Odigrala je značajnu ulogu u međunarodnom pravosuđu, naročito time što je pomogla da se silovanje i seksualno nasilje zvanično priznaju kao djela genocida.
Takođe je radila kao Visoka komesarka UN za ljudska prava i predsjedavala Nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN za okupiranu palestinsku teritoriju.
Ona je trenutno sudija u Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u slučaju u kojem se Mjanmar suočava sa optužbama za genocid.
(MONDO)