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Ko je Navanetem Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir? 1

Ko je Navanetem Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Navanetem Navi Pilaj, južnoafrička pravnica, dobitnica je Nobelove nagrade za mir 2026. godine za doprinos međunarodnom pravu i ljudskim pravima.

Ko je Navanetem Pilaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir? Izvor: Murat Unlu / AFP / Profimedia

Navanetem Navi Pilaj, južnoafrička pravnica indijskog porijekla, dobila je Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu za svoje napore u promovisanju mira i međunarodnog prava.

Ovim priznanjem odaje se počast njenoj višedecenijskoj karijeri tokom koje se borila protiv rasne diskriminacije, branila ljudska prava i doprinijela jačanju međunarodnih pravnih institucija, piše Times of India.

Ko je Navanetem Navi Pilaj?

Navanetem Pilaj je rođena 23. septembra 1941. godine u Klervudu, Durban, u tadašnjoj južnoafričkoj provinciji Natal. Njen otac je bio vozač autobusa, a ona je odrasla u porodici sa osmoro djece tokom aparthejda, kada je rasna segregacija strogo ograničavala mogućnosti za crne Južnoafrikance i druge ne-bijele zajednice.

Pilaj je studirala na Univerzitetu u Natalu, stekavši diplomu osnovnih studija 1963. godine i diplomu iz prava 1965. godine. Godine 1967, postala je prva žena koja je osnovala sopstvenu advokatsku praksu u Natalu, zastupajući političke aktiviste privedene od strane vlade aparthejda.

Kasnije je nastavila postdiplomske studije na Univerzitetu Harvard, stekavši zvanje magistra prava 1982. godine i doktora pravnih nauka 1988. godine. Njena karijera se naknadno proširila od odbrane aktivista u Južnoj Africi do oblikovanja međunarodnog prava. Kao sudija u tribunalu za Ruandu, pomogla je u uspostavljanju važnih pravnih presedana o seksualnom nasilju tokom genocida. Kasnije je radila kao sudija u ICC-u i kao Visoka komesarka UN za ljudska prava od 2008. do 2014. godine.

Norveški Nobelov komitet istakao je njenu posvećenost univerzalnim pravnim principima i njen čvrst moralni kompas. Odigrala je značajnu ulogu u međunarodnom pravosuđu, naročito time što je pomogla da se silovanje i seksualno nasilje zvanično priznaju kao djela genocida.

Takođe je radila kao Visoka komesarka UN za ljudska prava i predsjedavala Nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN za okupiranu palestinsku teritoriju.

Ona je trenutno sudija u Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u slučaju u kojem se Mjanmar suočava sa optužbama za genocid.

(MONDO)

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Komentari 1

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