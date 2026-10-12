Poznati dobitnici posljednje ovogodišnje Nobelove nagrade: Priznanje za ekonomiju odlazi u SAD

Amerikanci Robert Hol i Majkl Vudford su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, saopšteno je iz Švedske kraljevske akademije nauka.
U saopštenju se navodi da su Hol i Vudford nagrađeni za "mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije".
Hol i Vudford će podijeliti novčanu nagradu u iznosu od 1,2 miliona dolara.
Nobelova nagrada za ekonomiju je posljednje ovogodišnje priznanje, nakon što su prošle sedmice dodijeljena priznanja za medicinu, fiziku, hemiju, književnost i mir.
(Srna)