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Poznati dobitnici posljednje ovogodišnje Nobelove nagrade: Priznanje za ekonomiju odlazi u SAD

Poznati dobitnici posljednje ovogodišnje Nobelove nagrade: Priznanje za ekonomiju odlazi u SAD

Autor Dragana Božić
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Amerikanci Robert Hol i Majkl Vudford su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, saopšteno je iz Švedske kraljevske akademije nauka.

Robert Hol i Majkl Vudford osvojili Nobelovu nagradu za ekonomiju Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da su Hol i Vudford nagrađeni za "mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije".

Hol i Vudford će podijeliti novčanu nagradu u iznosu od 1,2 miliona dolara.

Nobelova nagrada za ekonomiju je posljednje ovogodišnje priznanje, nakon što su prošle sedmice dodijeljena priznanja za medicinu, fiziku, hemiju, književnost i mir. 

(Srna)

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Tagovi

ekonomija Nobelova nagrada

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