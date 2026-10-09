Istorijat Trampove opsesije Nobelom: Od tajnih pisama i prozivanja Obame, do tuđe medalje u Bijeloj kući

Donald Tramp ne krije ogorčenost što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Tvrdeći da je okončao osam dugogodišnjih ratova, poručio je da je to priznanje zaslužio više od bilo koga u istoriji.

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Opsesija Donalda Trampa Nobelovom nagradom za mir godinama privlači pažnju javnosti, ali je serija njegovih izjava, nesvakidašnjih poteza i reakcija svetskih lidera ova nastojanja pretvorila u pravu političku dramu. Američki predsjednik ne krije uvjerenje da zaslužuje ovo priznanje, tvrdeći da je napravio podvige koje niko u istoriji nije uspio.

"Zaustavio sam ratove koji su trajali po 30 godina"

U središtu Trampove argumentacije nalazi se tvrdnja da je lično okončao čak osam velikih svjetskih sukoba i time spasao desetine miliona života. On je detaljno opisao kako su izgledali ti ratovi i koliko su dugo opterećivali svijet:

"Bez obzira na to da li me ljudi vole ili ne, rešio sam osam ratova. Velikih. Neki su trajali 36 godina, 32 godine, 31 godinu, 28 godina, 25 godina... Neki su tek trebali da počnu, poput sukoba Indije i Pakistana. Osam aviona je već bilo oboreno, a ja sam to riješio veoma brzo, bez nuklearnog oružja", rekao je.

Tramp je otišao i korak dalje, tvrdeći da su mu se i drugi svjetski lideri divili zbog toga:

"Predsjednik Putin me je pozvao i ispričao mi o dva takva rata koja je pokušavao da zaustavi deset godina i nije mogao. Nije mogao da vjeruje da sam uspio. Takođe, premijer Pakistana je došao ovdje i javno rekao da sam spasao najmanje 10 miliona života", pohvalio se Tramp.

Zbog svega toga, Tramp smatra da bi pravila dodjele nagrade trebalo promijeniti:

"U teoriji, trebalo bi da dobijete Nobelovu nagradu za svaki rat koji ste zaustavili. Ne mogu da se setim nikoga u istoriji ko je trebalo da dobije Nobelovu nagradu više od mene", rekao je bijesno.

"Meni nisu dali nijednu, a Obama je dobio"

Nezadovoljan što su ga članovi odbora zaobišli, Tramp je otvoreno prozvao i svog prethodnika Baraka Obamu, koji je nagradu dobio 2009. godine:

"Obama je dobio Nobelovu nagradu i još uvijek nema pojma zašto. Šeta okolo i govori o tome, a dobio ju je gotovo odmah po stupanju na dužnost. Nije uradio ništa i bio je loš predsjednik", ogorčeno je dodao.

Poklonjena medalja i jasan odgovor Nobelovog komiteta

Nakon što je Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, uslijedio je potez bez presedana. Tokom susreta u Bijeloj kući, ona je u znak zahvalnosti Trampu lično uručila svoju zlatnu Nobelovu medalju.

Ipak, Nobelov komitet i Centar za mir odmah su reagovali saopštenjem koje jasno definiše pravila:

"Kada se Nobelova nagrada objavi, ona se ne može opozvati, deliti niti preneti na druge. Odluka je konačna i važi zauvijek. Medalja može da promijeni vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir, ne", poručio je Nobelov komitet.

Skandalozna poruka evropskim liderima

Najveću pažnju izazvala je diplomatska prepiska u kojoj su norveški premijer Jonas Gar Store i finski predsjednik Aleksander Stub pozvali Trampa na deeskalaciju i zajednički rad na stabilnosti. Uvređeni Tramp im je odgovorio porukom u kojoj je odluku o nagradi direktno povezao sa svojom daljom politikom:

"Pošto je tvoja zemlja odlučila da mi ne dodjeli Nobelovu nagradu za mir za zaustavljanje više od osam ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan. Sada mogu da razmišljam o onome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države", rekao je.

Norveški premijer je nakon toga morao javno da podsjeti američkog predsjednika na osnovne činjenice, da nagradu dodjeljuje potpuno nezavisni Nobelov odbor, a ne vlada u Oslu.

Šta kažu stručnjaci?

Dok pojedini svjetski lideri poput Benjamina Netanjahua smatraju da su Trampove mirovne inicijative vredne priznanja, stručnjaci za međunarodne odnose ističu važnu razliku. Prema njihovim riječima, postoji ogromna distinkcija između kratkoročnog obustavljanja borbi i trajnog rešavanja dubokih, korenitih uzroka sukoba.

Pored toga, predstavnici naučnih i kulturnih institucija u Skandinaviji napominju da Trampovi trgovinski pritisci na saveznike i potezi prema obrazovnim ustanovama nisu u skladu sa osnovnim načelima Alfreda Nobela, koji je nagradu namijenio onima koji najviše doprinose "bratskom povezivanju naroda".

(MONDO)