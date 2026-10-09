Tramp se nada prestižnom priznanju: Danas odluka o Nobelovoj nagradi za mir

U Oslu će danas biti proglašen dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za koju su nominovana 287 kandidata.

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Među mogućim kandidatima nalaze se Međunarodna svemirska stanica, timovi za hitne slučajeve u Sudanu, zagovornici prava djece u Ukrajini, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud, kanadski premijer Mark Karni i papa Lav.

Lideri Izraela, Kambodže i Pakistana ranije su saopštili da su nominovali američkog predsjednika Donalda Trampa, ali sve nominacije ostaju u tajnosti jer Norveški Nobelov institut ne objavljuje listu kandidata, navodi "Tajm".

Tramp je juče rekao da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse.

Od svog povratka u Bijelu kuću prošle godine, Tramp je više puta ponovio da zaslužuje da dobije ovo prestižno priznanje.

Stručnjaci navode da se Nobelov komitet obično usredsređuje na trajnost mira, promociju međunarodnog bratstva i rad institucija koje doprinose tim ciljevima.

Ovogodišnjom dodjelom obilježava se 125 godina Nobelove nagrade za mir, koju je od 1901. godine dobilo 112 pojedinaca i 28 organizacija.

Crveni krst nagrađen je tri puta, a Agencija UN za izbjeglice dva puta.

Među pojedinačnim dobitnicima bilo je 20 žena, od kojih je osam nagrađeno u posljednjih 15 godina.

Prošlogodišnja dobitnica bila je lider venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado, koja je nagrađena za borbu za demokratsku tranziciju u Venecueli.

Ona je kasnije predala Nobelovu medalju Trampu, ali je Nobelov komitet saopštio da nagrada ne može da se ustupi drugoj osobi.

Novčani iznos ovogodišnje nagrade je 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko 1,2 miliona dolara, bez obzira na to da li je dobija pojedinac, grupa laureata ili organizacija.

Nobelove nagrade za medicinu, fiziku i hemiju proglašene su ranije ove sedmice, dok je nagradu za književnost juče dobila kanadska pjesnikinja, esejistkinja i prevodilac En Karson.

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomske nauke biće proglašen u ponedjeljak, 12. oktobra.

(Srna)