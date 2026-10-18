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Opustošeni "Louis Vuitton", "Rolex" i "Dior": Neredi u Francuskoj eskalirali u pljačke luksuznih brendova (Video)

Opustošeni "Louis Vuitton", "Rolex" i "Dior": Neredi u Francuskoj eskalirali u pljačke luksuznih brendova (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Neredi na ulicama Francuske eskalirali su u masovne pljačke najluksuznijih prodavnica, uz stotine povrijeđenih, više od hiljadu uhapšenih i materijalnu štetu ogromnih razmjera.

Tokom protesta u Francuskoj opustošene luksuzne radnje Izvor: printscreen X

Francuska policija uhapsila je čak 1.200 osoba tokom žestokih nereda koji su izbili na marginama masovnih protesta širom zemlje. Premijer Sebastijan Lekornu saopštio je da je u sukobima povrijeđeno najmanje 150 policajaca i žandarma.

Ljudi su palili automobile i javne objekte, pljačkali lokale i napadali snage bezbjednosti. U Limožu je gradska kuća gotovo u potpunosti izgorjela, dok su pojedini dijelovi Pariza pretrpjeli ogromna razaranja.

Masovni protesti usmjereni protiv visokih troškova života i urušavanja javnih usluga okupili su između 550.000 ljudi, prema procjeni Ministarstva unutrašnjih poslova, i 800.000 demonstranata, prema podacima sindikata.

U francuskoj prijestonici sukobi su se sa protestnih ruta brzo prelili na trgovačke zone. Grupe maskiranih demonstranata razbijale su izloge, upadale u radnje i odnosile sve što im se našlo pod rukom, dok je policija pokušavala da uspostavi red suzavcem i drugim sredstvima za razbijanje demonstracija.

Na meti su se našle robna kuća "Galeries Lafayette", prodavnice brendova "Lacoste" i "SFR, banke i brojni poslovni prostori, kao i luksuzni butik "Céline" u prestižnoj Aveniji Montenj. Prema svjedočenjima novinara sa terena, pojedine grupe djelovale su izuzetno organizovano, najprije bi onesposobile kamere za video-nadzor, a potom razbijale ulazna vrata i upadale u lokale.

Ulice Pariza bile su prekrivene razbijenim staklom, dok su gorjeli automobili, kontejneri i improvizovane barikade. Zamjenik gradonačelnika Pariza Emanuel Gregoar upozorio je da će materijalna šteta biti ogromna, naglasivši da su uništene čitave ulice te da treba jasno razdvojiti građane koji mirno protestuju od nasilnika koji okupljanja koriste za pljačku.

Talas nasilja i vandalizma prelio se i na druge francuske gradove. U Lilu su pljačkaši upali u prodavnicu kompanije "Apple" u samom centru grada, što je potvrdio i gradonačelnik Arno Desland, dok je u Nici obijeno više objekata, uključujući radnje sa sportskom opremom i salon motocikala.

U Bordou i Marseju meta su bili najpoznatiji svjetski brendovi, razbijeni su i opustošeni izlozi butika "Hermès", "Louis Vuitton" i "Apple". Maskirani napadači odnosili su sve što su mogli, od skupocjenih "Rolex" satova i "Louis Vuitton" kaiševa do "Dior" modnih dodataka, ostavljajući za sobom potpuno prazne police i demolirane objekte.

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Tagovi

protesti Francuska

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