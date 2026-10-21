Skandal u Njemačkoj zbog naziva supe: Jelovnik u bolnici podigao veliku buru u javnosti

Naziv "Zigeunersuppe" izazvao je kritike u Drezdenu zbog diskriminišućih konotacija. Bolnica pokreće provjeru automata za hranu.

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Naziv supe koji se još uvijek pojavljuje u prehrambenoj ponudi izazvao je kritike na društvenim mrežama. Nakon upozorenja da je riječ o diskriminišućem izrazu, bolnica u Drezdenu pokrenula je provjeru kako bi utvrdila gdje se automat nalazi i ko njime upravlja.

Naziv "Zigeunersuppe", odnosno "ciganska supa", na automatu za hranu koji se navodno nalazi u gradskoj bolnici u Drezdenu izazvao je raspravu na društvenim mrežama u Njemačkoj. Kritike su usmjerene na izraz koji mnogi pripadnici zajednica Sinta i Roma smatraju diskriminišućim zbog njegove istorijske povezanosti sa predrasudama, društvenim isključivanjem i progonom.

Slučaj je otvorio pitanje primjerenosti takvih naziva u javnim ustanovama, naročito u bolnici, koja bi trebalo da predstavlja mjesto jednakog i dostojanstvenog postupanja prema svim ljudima, bez obzira na njihovo porijeklo.

Kritike zbog izraza opterećenog istorijom

Na sporni naziv upozorile su stranice na društvenim mrežama "Aktivistmuss" i "Hogesatzbau", koje se, prema sopstvenom opisu, bave javnim isticanjem govora mržnje i njegovih autora. U objavi su kritikovale činjenicu da se proizvod s takvim nazivom navodno nudi u automatu u bolnici Drezden-Fridrihštat.

Autori objave ironično su primetili kako se čini da je jelovnik automata ostao zarobljen u 1970-im godinama, iako je reč o 2026. godini. Pritom su istakli da je neprihvatljivo da se u ustanovi koja se oslanja na savremenu medicinu i naučni napredak istovremeno koristi naziv koji dio stanovništva doživljava kao uvredljiv.

U objavi su pozvali bolnicu da provjeri natpise na svojim automatima i uskladi ih sa savremenim standardima poštovanja i nediskriminacije.

Izraz "Zigeuner" istorijski se upotrebljavao za Rome i Sinte, ali ga danas mnogi pripadnici tih zajednica smatraju pogrdnim. Iako se naziv "Zigeunersuppe" dugo zadržao u gastronomskoj ponudi na njemačkom govornom području, njegova upotreba se sve češće preispituje upravo zbog diskriminišućih konotacija.

Bolnica pokrenula provjeru

Uprava gradske bolnice u Drezdenu reagovala je na javne kritike i poručila da slučaj shvata ozbiljno.

"Želimo aktivno da doprinesemo razjašnjenju ovog slučaja. Automat prikazan na fotografiji zasad nam nije poznat", izjavila je portparolka bolnice za njemački portal TAG24.

Dodala je da bolnica istražuje gdje se automat nalazi i ko je odgovoran za njegovo upravljanje. Nakon što prikupe dodatne informacije, proveriće okolnosti i preduzeti potrebne korake kako bi se slučaj razjasnio.

Iz odgovora bolnice nije proizilazilo da je već potvrđeno da se sporni automat nalazi u njenom prostoru. Upravo zato uprava najprije nastoji da utvrdi njegovu lokaciju i odgovornost za ponuđene proizvode.

Pohvale zbog brze reakcije

Nakon odgovora bolnice, stranica "Hogesatzbau" objavila je novu poruku u kojoj je pohvalila njenu reakciju. Autori su posebno istakli spremnost na komunikaciju i najavljenu promenu oznaka na automatima.

"Tako se to radi! Upozorenje, otvorenost za razgovor i razumevanje", poručili su, zahvalivši bolnici na brzoj, ljubaznoj i uvažavajućoj povratnoj informaciji.

(Fenix magazin/MONDO)