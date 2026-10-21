Uhapšen bivši guverner Centralne banke Mađarske, bio jedan od najbližih Orbanovih saradnika

Bivši guverner Centralne banke Mađarske Đerđ Matolči uhapšen je nakon što su pokrenute istražne akcije zbog sumnji na zloupotrebu sredstava.

Izvor: Attila Volgyi / Xinhua News / Profimedia

Mađarska policija uhapsila je bivšeg guvernera Centralne banke Đerđa Matolčija, koji je godinama bio jedan od najbližih ekonomskih saradnika bivšeg premijera Viktora Orbana, saopštio je premijer Peter Mađar.

Mađar je informaciju o hapšenju objavio na "Fejsbuku", ali nije iznio dodatne detalje.

Hapšenje je uslijedilo nakon što je Centralno tužilaštvo Mađarske saopštilo da se sprovode koordinisane istražne akcije na nekoliko lokacija u vezi sa Centralnom bankom i krivičnim djelom zloupotrebe sredstava.

U saopštenju tužilaštva nije navedeno Matolčijevo ime, a najavljeno je da će više informacija o slučaju biti objavljeno naknadno, prenio je AP.

Afera MNB i nestanak imovine vrijedne stotine milijardi forinti

Matolči se dovodi u vezu s takozvanom aferom MNB, koja se odnosi na fondacije Pallas Athéné. Centralna banka Mađarske osnovala ih je 2014. godine, dok je on bio na njenom čelu.

Kompanija Optima, koja je upravljala imovinom fondacija, raspolagala je sa gotovo 500 milijardi forinti javnog novca, odnosno više od 1,9 milijardi KM.

Mađarski Državni ured za reviziju ranije je utvrdio da je tokom Matolčijevog mandata iz fondacija nestala imovina vrijedna stotine milijardi forinti. Optužbe u vezi s fondacijama Matolči je ranije odbacivao.

U septembru je već saslušan kao osumnjičeni u odvojenom predmetu. U tom slučaju sumnjiči se da je zloupotrijebio položaj i vršio pritisak na Erste banku u Mađarskoj.

Bio jedan od najbližih Orbanovih saradnika

Matolči je na čelu Mađarske centralne banke bio od 2013. do prošle godine. Prije toga, od 2010. do 2013. godine, obavljao je funkciju ministra ekonomije u vladi Viktora Orbana.

Nova mađarska vlada, koja je dužnost preuzela početkom godine, među prioritete je postavila istrage o navodnim finansijskim zloupotrebama koje su počinili zvaničnici iz perioda prethodne Orbanove vlade.

Matolči je dugo bio jedan od Orbanovih najbližih ekonomskih saveznika, a negirao je bilo kakvu krivicu.