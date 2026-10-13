Poništen Orbanov zakon: Mađarska ukinula zabranu prikazivanja LGBT sadržaja djeci

Mađarski parlament ukinuo je anti-LGBT odredbe iz Orbanovog zakona o zaštiti djece. Riječ je o prvoj velikoj promjeni novog premijera Petera Mađara u cilju usklađivanja mađarskih zakona sa EU.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađarski parlament danas je izglasao izmjene zakona o zaštiti djece kojima se ukidaju odredbe usmjerene protiv LGBT osoba, uvedene 2021. godine za vrijeme vlasti bivšeg premijera Viktora Orbana. Za izmjene je glasalo 139 poslanika, a protiv njih 51.

Riječ je o prvoj značajnijoj promjeni Orbanovih zakona koji su ograničavali prava LGBT osoba otkako je proevropski premijer Peter Mađar preuzeo vlast u maju.

Dosadašnji zakon zabranjivao je prikazivanje i promovisanje različitih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta u sadržajima dostupnim djeci. Prema novim pravilima, zabrana će se odnositi na sadržaje koji mogu ozbiljno da ugroze tjelesni, intelektualni, emocionalni ili moralni razvoj djece mlađe od 18 godina.

Mađar je nakon 16 godina srušio Orbana s vlasti

Mađar je na parlamentarnim izborima u aprilu ubjedljivo pobijedio Orbana, čime je završena njegova 16-godišnja vladavina. Orbanova vlada je tokom godina uvela neka od najstrožih ograničenja prava LGBT osoba u Evropi.

"Činjenica da se uklanjaju ograničenja pristupa LGBT sadržajima definitivno je važan i pozitivan korak naprijed", izjavio je za AFP Tamaš Dombos iz organizacije za zaštitu ljudskih prava Hater Sosajeti (Háttér Society).

Mađar je poručio da će izmjene uskladiti mađarske zakone sa pravilima Evropske unije, nakon što je utvrđeno da su Orbanova ograničenja protivna temeljnim vrijednostima EU.

Iako tokom predizborne kampanje nije posebno govorio o pravima LGBT osoba, Mađar je nakon dolaska na vlast pokazao spremnost na promjenu dijela Orbanovih zakona. Ipak, uoči današnjeg glasanja nije predstavio izmjene kao vraćanje prava LGBT zajednici, nego kao jačanje zaštite djece, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju.

Orbanova stranka je glasala protiv

Orbanova stranka Fides usprotivila se izmjenama, optužujući vladu da pod pritiskom Evropske unije slabi izvorni zakon. Međutim, Mađarova stranka Tisa ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, pa je zakon izglasan bez podrške opozicije.

Orbanova vlada počela je postepeno da ograničava prava LGBT osoba 2020. godine, kada je zabranila pravno priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba. Godinu dana kasnije donesen je zakon o zaštiti djece, zvanično predstavljen kao mjera protiv pedofilije. Međutim, taj zakon je istovremeno zabranio promovisanje homoseksualnosti i promjene pola među maloljetnicima.

Takve odredbe izazvale su oštre kritike organizacija za ljudska prava i evropskih lidera, koji su upozoravali da zakon stigmatizuje LGBT osobe i povezuje istopolne odnose sa pedofilijom. Prošle godine zakon je dodatno izmijenjen kako bi poslužio i kao pravna osnova za zabranu godišnjih parada ponosa.

Sud EU je presudio da zakon krši temeljne vrijednosti Unije

U aprilu ove godine Sud Evropske unije presudio je da mađarski zakon iz 2021. krši same temelje identiteta Evropske unije. Prema Dombosu, novim izmjenama se uklanjaju homofobne i transfobne odredbe kako bi se Mađarska uskladila sa sudskom presudom. Ipak, on upozorava da promjene nisu dovoljne.

"Još mnogo toga treba da se uradi. Čak i ako je jedini cilj vlade da vrati pravno stanje kakvo je postojalo prije 2020. godine, još uvijek postoji veliki broj zakona koje treba izmijeniti, a ne znamo da li vlada radi na tome", dodao je Dombos.

Među zakonima koji su i dalje na snazi nalaze se oni koji transrodnim osobama onemogućavaju pravno priznavanje rodnog identiteta, kao i oni koji istopolnim parovima zabranjuju usvajanje djece. Organizacija Hjuman rajts voč (Human Rights Watch) ranije je upozorila da su druge diskriminatorne odredbe mađarskih zakona ostale nepromijenjene.

Istakla je da nove izmjene ne rješavaju problem diskriminatornih formulacija u mađarskom Ustavu, niti ograničenja u Zakonu o javnom okupljanju, koja su korišćena za zabranu parada ponosa i drugih okupljanja povezanih sa LGBT zajednicom.

(Mondo.rs)