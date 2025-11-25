Sud EU: Poljska mora da prizna istopolne brakove sklopljene u drugim državama članicama

Odbijanje priznanja bi predstavljalo kršenje "slobode i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života" homoseksualnih parova, saopštio je Sud.

Izvor: Shuterrstock

Poljska mora da prizna istopolne brakove koji su zakonito sklopljeni u drugim državama članicama EU, uprkos zabrani u samo Poljskoj, odlučio je najviši sud Evropske unije, čime je postavljen pravni presedan u čitavom bloku.

Slučaj je pokrenut kada su dva poljska državljanina, koja su se vjenčala u Njemačkoj 2018. godine, zatražila da vlasti njihov brak upišu u poljski matični registar. Zvaničnici su to odbili, uz obrazloženje da poljski zakoni ne predviđaju nikakav pravni status za istopolne parove.

Nakon što je par osporio ovu odluku, poljski sud je predmet uputio Sudu pravde Evropske unije (CJEU) u Luksemburgu. Nacionalni sudovi mogu da zatraže od najvišeg suda EU tumačenje prava Unije pre nego što donesu svoju presudu.

U presudi, CJEU je utvrdio da istopolni parovi "moraju imati sigurnost da mogu da nastave porodični život po povratku u državu članicu iz koje potiču", navodi se u saopštenju. Obezbjeđivanje upisa braka heteroseksualnim parovima, a uskraćivanje istog prava istopolnim parovima predstavlja diskriminaciju, dodaje se.

Ipak, priznavanje istopolnog braka sklopljenog u inostranstvu u svrhe slobode kretanja ne obavezuje Varšavu da uvede istopolne brakove u domaće zakonodavstvo, saopštio je sud EU.

Poljski sud sada mora da riješi slučaj u skladu s odlukom EU suda i da prizna bračni status para, mada ima slobodu da odluči kako će se to priznanje praktično sprovesti.

Presuda se nadovezuje na još jedan istorijski slučaj iz 2018. godine, kada je sud EU odlučio da istopolni supružnici državljana EU imaju pravo da žive u bilo kojoj državi članici, bez obzira na nacionalnost, uključujući i one zemlje koje ne priznaju istopolne brakove.

Odluka dolazi u trenutku kada nekoliko vlada u EU ide u suprotnom pravcu. Slovačka je nedavno usvojila ustavni amandman koji zabranjuje istopolne brakove i surogat materinstvo, dok Mađarska već ima sličnu odredbu u svom ustavu.

Ipak, obje zemlje pružaju barem neki oblik pravnog priznanja istopolnim parovima, što u Poljskoj nije slučaj.

(EUpravo zato)