Juniorska reprezentacija BiH poražena od Poljske u kvalifikacijama za EP

Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Poljske 2:1 u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: Promo/FS BiH

Juniorski tim Bosne i Hercegovine započeo je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo porazom od Poljske.

Poljaci su bili bolji protivnik i slavili sa 2:1. Prvi gol postigao je Bzdila u 21. minuti, dok je konačnih 2:0 za goste postavio Jakobčik u drugoj minuti sudijske nadoknade.

Počasni pogodak za „zmajiće“ postigao je Telalović četiri minute kasnije za konačnih 2:1. BiH je imala i šansu za izjednačenje u 45. minuti, kada je Gojak promašio penal.

Sljedeći izazov za juniore BiH je 14. novembra protiv Italije, a četiri dana kasnije odmjeriće snage sa Moldavijom.

Izvor: Promo/FS BiH

Dan ranije, kvalifikacije je porazom otvorila i kadetska selekcija BiH koja je u Beogradu poražena od Turske rezultatom 1:3, u susretu prvog kola grupe 7 prvog kruga kvalifikacija za EURO 2026.

U drugom kolu bh. kadeti će se sastati sa Srbijom 14. novembra u 17.00 časova u Pančevu.