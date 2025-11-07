Krunić odabrao "zmajiće" za Norvešku, upućen i jedan pretpoziv

Selektor mlade reprezentacije BiH saopštio je na koga računa za meč sa Norvežanima.

Izvor: Fudbalski savez BiH

Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaće se 18. novembra u 18:00 sati na Grbavici sa selekcijom Norveške u okviru kvalifikacija za EURO 2027.

Selektor Branislav Krunić je za ovaj meč pozvao 25 igrača, uz jedan pretpoziv. Na spisku se nalaze: Mladen Jurkas (Borac), Tarik Karić (Velež), Sanin Mušija (Sarajevo), Senad Mustafić (Šturm), Filip Taraba (Istra 1961), Nidal Čelik (Lans), Haris Berbić (Borac), Anes Čardaklija (GAIS), Luka Mikulić (Posušje), Amar Ibrišimović (Šalke 04), Nermin Mujkić (Sarajevo), Muhamed Buljubašić (Rizespor), Nedim Keranović (Rudar Prijedor), Albin Omić (Loznica), Emin Kujović (Keln), Aldin Mešić (Velež), Niko Kovač (Leće), Borna Filipović (Zrinjski), Benjamin Džanović (Ajntraht), Matej Šakota (Zrinjski), Aleksandar Kahvić (Domžale), Hamza Jaganjac (Željezničar), Luka Misimović (Rudar Prijedor), Amar Milak (Velež) i Stefan Marčetić (Borac), dok je pretpoziv dobio Ognjen Šešlak (Sloga Meridian).

"Očekuje nas utakmica protiv Norveške, kvalitetne ekipe koja je dobro izbalansirana između fizički jakih i tehnički potkovanih igrača, naročito prema naprijed. Radi se o protivniku koji njeguje izvorni skandinavski stil igre koji je modernizovan i čine veoma ozbiljan tim koji je izbalansiran u svim momentima fudbalske igre. Za nas su veoma nezgodan protivnik i biće teško. Pokušaćemo da budemo na još većem nivou nego na prethodnim utakmicama i ako u tome uspijemo možemo se nadati dobrom rezultatu", rekao je Krunić, dodavši:

"Okosnicu spiska čine momci koji su se kroz prethodne akcije dokazali, a ima tu i novih imena. Vjerujem da ćemo kroz pripreme stvoriti dobru atmosferu i da ćemo u meču sa Norveškom pokazati da naš tim ima karakter, kvalitet i ambiciju da se bori za vrh grupe. Zadovoljni smo dosadašnjim učinkom u ovim kvalifikacijama i želimo da nastavimo sa dobrim igrama i rezultatima."

Igrači će se okupiti 11. novembra u Trening centru FS BiH u Zenici.







Standings provided by Sofascore

