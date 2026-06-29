Prva presuda u Rusiji zbog organizovanja LGBT događaja: Vlasnik kluba i zaposleni dobili višegodišnje robije

U prvoj presudi ove vrste, vlasnik noćnog kluba i dvoje zaposlenih u Rusiji osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne zbog organizovanja LGBT događaja koje Moskva tretira kao ekstremizam.

Izvor: YouTube/Printscreen/ All most interesting/Mondo/ Stefan Stojanović

Vlasnik noćnog kluba, menadžerka i umjetnički direktor osuđeni su u Rusiji na zatvorske kazne u prvom sudskom postupku pokrenutom na osnovu zabrane onoga što Moskva naziva "međunarodnim LGBT pokretom". Sud u Orenburgu u ponedjeljak je objavio da je troje optuženih, uhapšenih nakon racije u klubu Pose prije dvije godine, organizovalo i učestvovalo u aktivnostima "ekstremističke organizacije", piše Rojters.

Vlasnik kluba Vjačeslav Kasanov (37) dobio je sedam godina zatvora i kaznu od milion rubalja (oko 12.755 dolara). Menadžerka Diana Kamiljanova (30) osuđena je na šest godina i tri mjeseca, a umjetnički direktor Aleksander Klimov (23) na dvije godine i tri mjeseca zatvora. Sve troje se izjasnilo da nisu krivi.

Obračun sa LGBT pravima

Pod vlašću predsjednika Vladimira Putina, Rusija je znatno pooštrila mjere protiv LGBT prava, prikazujući ih kao zapadnjački izum koji ugrožava tradicionalne ruske vrijednosti utemeljene na porodici, naciji i pravoslavnoj vjeri.

Ruski Vrhovni sud je 2023. godine proglasio "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkim, a njegove pristalice teroristima, što je otvorilo put za teške krivične postupke protiv pripadnika LGBT zajednice i njihovih zagovornika.

Internet stranice za striming muzike i filmova redovno su kažnjavane zbog sadržaja povezanog sa LGBT temama, a u aprilu su vlasti ispitivale zaposlene jedne izdavačke kuće zbog moguće "LGBT propagande" u njihovim knjigama.

Racija u klubu Pose

Klub Pose radio je od 2021. godine i redovno je organizovao dreg (drag) zabave. Kako su se LGBT ograničenja pooštravala, počeo je da se oglašava kao "parodijsko barsko pozorište", navodi nezavisni ruski medij Medijazona.

U martu 2024. godine, klub su pretresle regionalne vlasti Orenburga i Ruska nacionalna garda. Na snimku koji je na internetu objavila jedna krajnje desničarska grupa vide se posjetioci kluba kako stoje sa rukama u vazduhu dok maskirani pripadnici grupe upadaju u neonski osvijetljen prostor. Drugi ljudi leže na podu sa rukama prekrštenim iznad glave.

Sud: "Demonstrirali su pripadnost"

Sud je saopštio da je troje optuženih "pod maskom vođenja noćnog kluba organizovalo događaje čija je zajednička tema bila iskazivanje pripadnosti osobama netradicionalne seksualne orijentacije pred neodređenim krugom posjetilaca".

Ruski advokati koji se bave pravima LGBT osoba izjavili su da će ovaj slučaj poslužiti kao presedan za buduće progone LGBT osoba i njihovih zagovornika, te uništiti "sigurna utočišta" koja su za njih postojala u Rusiji.