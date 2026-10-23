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Španski premijer duhovito o uvredama: "Sjetim se i ja njihovih majki, ali kada povećavam penzije"

Španski premijer duhovito o uvredama: "Sjetim se i ja njihovih majki, ali kada povećavam penzije"

Autor Haris Krhalić
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Španski premijer Pedro Sančez gostovao je u emisiji "La Revuelta" pred izbore, gdje je govorio o uvredama, opoziciji i aferi sa bivšim ministrom Abalosom.

Sančez šalom odgovorio na uvrede u emisiji "La Revuelta" Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Gostujući u popularnoj emisiji „La Revuelta“ na javnom servisu RTVE, pet sedmica pred prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 29. novembar, španski premijer Pedro Sančez osvrnuo se na uvrede sa kojima se svakodnevno suočava.

U razgovoru sa voditeljem Davidom Bronkanom, koji je kombinovao humor i ozbiljne političke teme, Sančez je govorio o tome kako podnosi pritisak i mržnju tokom svog mandata i predizborne kampanje.

„Nazivaju me svakakvim imenima. Spominju mi majku. I ja se sjetim njihovih kad povećam penzije ili minimalnu platu“, izjavio je Sančez uz dozu humora, a sporni dio gostovanja objavljen je i na zvaničnom nalogu mreže X televizije RTVE.

Osvrćući se na političke rivale, španski premijer je istakao da je smjena vlasti načelno zdrava pojava u svakom demokratskom društvu, ali je upozorio na opasnosti u slučaju pobjede krajnje desnice.

„Smjena vlasti je zdrava, ali ako je Vox u jednačini, to nije smjena, nego involucija“, naglasio je Sančez. On se obavezao da će emisija „La Revuelta“ ostati na programu TVE-a ukoliko nastavi da vlada i nakon izbora, dodajući da bi Narodna stranka i Vox u slučaju dolaska na vlast uveli cenzuru. Sančez je inače drugi političar koji je gostovao u ovoj emisiji, nakon kandidata ERC-a Gabriela Rufiana.

Osvrt na aferu sa bivšim ministrom i optužbe na račun supruge

Na pitanje o greškama i propustima tokom upravljanja zemljom, premijer se dotakao korupcijskih skandala, sa posebnim naglaskom na slučaj bivšeg ministra Hosea Luisa Abalosa. To iskustvo opisao je kao dvostruko razočarenje.

„Misliš da poznaješ ljude, a onda se odjednom otkrije lice zbog kojeg ostaneš zaleđen. To je slučaj Abalosa“, priznao je Sančez.

Tokom emisije govorio je i o svojoj supruzi Begonji Gomez, podsjetivši da je ona napustila svoj posao onog trenutka kada je on preuzeo dužnost u palati Monkloa. Sančez je odlučno odbacio i negirao tvrdnje da je njegova supruga mogla ostvarivati bilo kakav uticaj samo na osnovu njihovog bračnog odnosa.

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Španija Pedro Sančez

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