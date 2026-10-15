Španskom premijeru prijete ozbiljne sankcije: Protiv Sančeza pokrenut postupak

Centralna izborna komisija Španije pokrenula je postupak protiv premijera Pedra Sančeza zbog sumnje da je prekršio obavezu političke neutralnosti tokom predizborne kampanje.

Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Centralna izborna komisija Španije (JEC) odlučila je u četvrtak da pokrene postupak za izricanje sankcije protiv premijera Pedra Sančeza zbog sadržaja konferencije za novinare održane 6. oktobra u sjedištu vlade u palati Monkloa, na kojoj je predstavio dvije uredbe o mjerama u oblasti stanovanja.

Sančezu prijeti novčana kazna od 300 do 3.000 evra, prenosi španski list El Pais.

Tijelo nadležno za nadzor izbornih procesa održalo je u četvrtak dugu sjednicu sa više od 20 tačaka dnevnog reda, tokom koje je razmatralo prijave protiv Sančeza koje su podnijele stranke Voks, Narodna partija (PP) i Se Akabo la Fjesta.

Komisija je zaključila da nema osnova za pokretanje postupka zbog Sančezovog institucionalnog obraćanja 5. oktobra, kada je najavio prijevremene parlamentarne izbore za 29. novembar, jer to obraćanje još nije bilo održano tokom izbornog perioda.

Međutim, odlučeno je da se razmotri mogućnost kažnjavanja lidera Socijalističke radničke partije Španije (PSOE) zbog konferencije za novinare održane narednog dana, 6. oktobra, nakon sjednice vlade.

Tom prilikom Sančez je predstavio sadržaj dvije uredbe o stanovanju, koje tek treba da potvrdi Stalna deputacija Kongresa poslanika.

Opozicija podnijela prijave protiv Sančeza

Stranke Voks, Se Akabo la Fjesta i Narodna partija podnijele su 6. oktobra prijave Centralnoj izbornoj komisiji, smatrajući da je Sančez 5. i 6. oktobra koristio sjedište vlade za slanje političkih poruka i aktivnosti izborne prirode.

Narodna partija ocijenila je da je premijer tokom konferencije 6. oktobra isticao rezultate svoje vlade, kritikovao opoziciju i tražio širu parlamentarnu većinu, čime je, prema njihovim tvrdnjama, prekršio Organski zakon o opštem izbornom režimu (LOREG).

Ta stranka zatražila je najstrožu moguću kaznu, pozivajući se i na ranije slučajeve u kojima je Sančez bio sankcionisan.

Komisija je odbacila prvu prijavu, koja se odnosila na institucionalno obraćanje, ali je prihvatila da pokrene postupak po drugoj prijavi.

Za sada nije precizirano da li bi eventualna novčana kazna iznosila minimalnih 300 ili maksimalnih 3.000 evra.

Komisija je ocijenila da je Sančez tokom konferencije mogao da prekrši "zabranu utvrđenu članom 50.2 izbornog zakona i obavezu političke neutralnosti koju javne vlasti moraju da poštuju tokom izbornih perioda".

Centralna izborna komisija naložila je uklanjanje spornih izjava sa zvaničnog sajta i drugih službenih kanala palate Monkloa.

Narodna partija pozdravila odluku

Narodna partija brzo je reagovala na odluku komisije, ocijenivši je kao svoju političku pobjedu.

"Sančez je varao istog dana kada je raspisao parlamentarne izbore, zbog čega mu prijeti kazna do 3.000 evra, sedma za osam godina na vlasti. Rekli smo da mu nećemo oprostiti nijednu: ostvarena je prva pobjeda", poručili su iz te stranke.

Narodna partija tvrdi da je Sančez višestruki prestupnik kada je riječ o izbornim pravilima.

Kako navode, izborne komisije su već utvrdile da je prekršio zakon tokom šest izbornih procesa, zbog čega su mu izrečene četiri novčane kazne u ukupnom iznosu od 6.600 evra, dok je dvije sankcije potvrdio i Vrhovni sud.

Opoziciona stranka posebno je istakla da je Sančez "oborio sopstveni rekord" 6. oktobra, jer, kako tvrde, nije prošao ni jedan dan od raspisivanja izbora prije nego što je prekršio izborni zakon.

Sporne izjave o rezultatima vlade

U odluci Centralne izborne komisije navedeno je nekoliko izjava koje je Sančez iznio tokom konferencije za novinare.

"A sa takvim načinom vođenja politike, a tu su i ekonomski rezultati u pogledu zaposlenosti i nejednakosti, uspjeli smo da tokom ovog saziva usvojimo čak 33 zakona, 43 kraljevske uredbe sa zakonskom snagom i dvije ustavne reforme", rekao je Sančez.

Premijer je govorio i o rezultatima svoje vlade u oblasti penzionog sistema.

"Godine 2018. u rezervnom penzionom fondu bilo je pet milijardi evra, a danas se u njemu nalazi 20 milijardi", izjavio je.

Govoreći o stambenoj politici, Sančez je istakao: "Mislim da je ova vlada tokom prethodnih osam godina učinila mnogo u oblasti stanovanja."

Dodao je da su sredstva namijenjena ovoj oblasti značajno povećana.

"Osmostruko smo povećali budžete. Takođe smo autonomnim zajednicama obezbijedili sedam milijardi evra kako bi izgradile više stanova sa subvencionisanom cijenom", rekao je Sančez.

U odluci komisije navedene su i njegove kritičke ocjene opozicionih stranaka.

Centralna izborna komisija zbog toga je odlučila da pozove predsjednika vlade da tokom izbornog perioda "poštuje obavezu političke neutralnosti koja se zahtijeva od javnih vlasti i uzdrži se od izjava suprotnih članu 50.2 izbornog zakona tokom institucionalnih događaja".

(Mondo.rs)