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Kim Džong Un iznenada doputovao u Kinu: Prešao granicu preko novootvorenog mosta

Kim Džong Un iznenada doputovao u Kinu: Prešao granicu preko novootvorenog mosta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Sjevernokorejski lider Kim Džong Un doputovao je u kineski grad Dandong preko novootvorenog graničnog prelaza, javlja južnokorejska agencija Jonhap, pozivajući se na izvor iz vlade Južne Koreje.

Kim Džong Un iznenada doputovao u Kinu Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un doputovao je u kineski grad Dandong, prešavši granicu preko novootvorenog mosta između Sjeverne Koreje i Kine, objavila je u subotu južnokorejska novinska agencija Jonhap, pozivajući se na izvor iz južnokorejske vlade.

Portparol Ministarstva za ujedinjenje Južne Koreje nije odmah imao komentar na ove navode, dok kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar, prenio je Rojters.

Otvoren važan granični prelaz između Kine i Sjeverne Koreje

Kina i Sjeverna Koreja ovog mjeseca zvanično su otvorile svoj najznačajniji kopneni granični prelaz u Dandongu, sa ciljem oživljavanja trgovine i privredne saradnje nakon višegodišnjih zategnutih odnosa i poremećaja izazvanih pandemijom.

Kimova posljednja poznata posjeta Kini bila je u septembru 2025. godine, kada je prisustvovao obilježavanju 80. godišnjice Dana pobjede u Pekingu i održao sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Si je u junu ove godine boravio u državnoj posjeti Sjevernoj Koreji, što je protumačeno kao znak poboljšanja odnosa između dvije zemlje.

Sve manje izgleda za susret Trampa i Kima

Američki predsjednik Donald Tramp nastoji da obnovi pregovore sa Sjevernom Korejom, ali američki i južnokorejski zvaničnici procjenjuju da su šanse za njegov susret sa Kim Džong Unom tokom ove godine sve manje, objavio je Rojters u petak.

Kina će narednog mjeseca biti domaćin samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, kojem se očekuje da prisustvuje i Tramp.

(Mondo.rs)

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Tagovi

kim džong un Sjeverna Koreja Kina

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