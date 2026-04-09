"Pretvara u pepeo sve pred sobom": Sjeverna Koreja testirala nove rakete sa kasetnim bojevim glavama

Sjeverna Koreja testira nove balističke rakete sa kasetnim bojevim glavama, jačajući svoje nuklearne kapacitete usmjerene ka Južnoj Koreji.

Severna Koreja saopštila je u juče da su njena ovonedjeljna testiranja obuhvatila različite nove sisteme naoružanja, uključujući balističke rakete opremljene kasetnim bojevim glavama, dok nastavlja da jača nuklearne kapacitete usmjerene ka rivalskoj Južnoj Koreji.

Izvještaj državnih medija Sjeverne Koreje objavljen je dan nakon što je vojska Južne Koreje saopštila da je detektovala lansiranje više raketa iz istočnog priobalnog područja, u drugoj rundi testiranja u samo dva dana.

Testiranja trajala tri dana

Zvanična sjevernokorejska agencija KCNA navela je da su testiranja trajala tri dana, počev od ponedjeljka, i da su uključivala demonstracije protivvazdušnog naoružanja, navodnih elektromagnetnih sistema i bombi od karbonskih vlakana.

Združeni generalštab Južne Koreje saopštio je da su rakete lansirane u sredu preletjele između 240 i 700 kilometara prije nego što su pale u more, kao i da je najmanje jedan projektil lansiran u utorak iz oblasti u blizini sjevernokorejske prijestonice Pjongjanga.

The DPRK’s Academy of Defence Science and Missile Administration conducted a series of tests of key weapon systems on April 6–8, KCNA reported.



Rakete sa kasetnim bojevim glavama

Prema navodima KCNA, najnovija testiranja uključivala su demonstraciju sistema kasetnih bojevih glava postavljenih na balističke rakete Hvasong-11, koje mogu nositi nuklearno oružje. Ove rakete, kako se navodi, po dizajnu podsjećaju na ruske rakete Iskander, jer lete na malim visinama i manevrišu kako bi izbjegle protivraketnu odbranu.

U izvještaju se ističe da takve rakete, kada su opremljene kasetnim bojevim glavama, "mogu pretvoriti u pepeo bilo koju metu koja pokriva površinu od 6,5 do 7 hektara, uz najveću gustinu razorne moći".

Vojska Južne Koreje nije odmah komentarisala ove tvrdnje.

Rastu tenzije između dvije Koreje

Nova lansiranja dodatno su naglasila trajne tenzije između Sjeverne i Južne Koreje, umanjujući nade Seula u poboljšanje odnosa.

U saopštenju objavljenom u utorak uveče, Džang Kum Čol, prvi zamjenik ministra spoljnih poslova u Pjongjangu, poručio je da će Južna Koreja zauvijek ostati „najneprijateljskija država“ za Sever i ismijao liberalnu vladu u Seulu zbog pokušaja obnove dugo zamrznutog dijaloga, nazivajući njene zvaničnike "zapanjujućim budalama".

Kim obustavio diplomatiju sa SAD i Južnom Korejom

Lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un gotovo je u potpunosti obustavio diplomatiju sa Seulom i Vašingtonom nakon propasti nuklearnih pregovora sa predsjednikom Donaldom Trampom 2019. godine. Od tada je ubrzao razvoj raketa sposobnih da nose nuklearno oružje, koje predstavljaju prijetnju američkim saveznicima u Aziji, ali i teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.



Kim je u međuvremenu ojačao veze sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama koje su u sukobu sa SAD, nastojeći da izađe iz međunarodne izolacije i učvrsti svoju poziciju u regionu.

Sjevernokorejski mediji navode i da će kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji doputovati u zemlju u četvrtak u dvodnevnu posjetu, u okviru najnovijih diplomatskih aktivnosti između dvije zemlje.

(CNN/Mondo)