Brisel sprema udar na jeftinu robu: Evropska unija uvodi nova ograničenja na uvoz iz Kine od 2027. godine

Uvođenje carinskih kvota i ograničenja za hemijsku industriju, namještaj i mašine očekuje se u prvom tromjesečju 2027. godine.

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Evropska unija ima velike planove za 2027. godinu, a jedan od njih je uvođenje dodatnih ograničenja uvoza proizvoda iz Kine u sektorima kao što su hemijska industrija, namještaj i mašine.

Kako je najavio Bloomberg, ove industrije bi mogle da obuhvate uvozne kvote ili carine, a očekuje se da će Evropska komisija predstaviti novo ograničenje već u prvom tromjesečju 2027. godine.

Cilj novih mjera je da se ograniči priliv kineske robe i smanji veliki trgovinski deficit Evropske unije sa Kinom, koji je prošle godine dostigao 360 milijardi evra.

Planirane mjere zasnivale bi se na zaštitnim mehanizmima koji omogućavaju ograničavanje uvoza iz pojedinih sektora kada dođe do naglog povećanja isporuka na tržište Unije. Takođe, komisija razmatra mogućnost uvođenja količinskih ograničenja ili carinskih kvota, prema kojima bi se carine naplaćivale na uvoz iznad utvrđenog obima.

Cilj novih mjera

Nove mjere dio su šireg nastojanja Evropske unije da smanji trgovinski jaz sa Kinom i zaštiti evropsku industriju od jeftine robe.

Evropski proizvođači upozoravaju da rast uvoza ugrožava domaću proizvodnju i radna mjesta, dok slab pristup evropskih kompanija kineskom tržištu dodatno otežava trgovinske odnose Brisela i Pekinga.

Planovi još nisu konačni, a ciljani sektori i konkretan oblik ograničenja mogli bi da se promijene tokom konsultacija sa državama članicama i Kinom, dodaju izvori njujorške agencije.

(EUpravo zato/Euronews)