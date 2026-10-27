Skelet dinosaurusa „Džodi“ prodan za čak 47,3 miliona dolara

Fosil nanotiranusa nazvan Džodi prodat je u Sotbiju za 47,3 miliona dolara, što ga čini drugim najskupljim fosilom dinosaurusa ikada prodatim na aukciji.

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Skelet malog dinosaurusa koji liči na ti-reksa prodat je na aukciji u Njujorku za 47,3 miliona dolara kupcu čiji identitet nije objavljen, saopštila je aukcijska kuća "Sotbi".

Aukcijska kuća je očekivala da će fosil biti prodat za šest do devet miliona dolara.

Rekordna cijena za skelet koji je nazvan "Džodi" znači da je ovo drugi najskuplji fosil dinosaurusa ikada prodat.

Ovog ljeta, fosil ti-reksa poznat kao "Gas" prodat je za rekordnih 50,1 milion dolara takođe u "Sotbiju", prenio je AP.

Novi vlasnik "Džodija" za sada je odlučio da ostane anoniman nakon što je nadmašio ponude ostalih pet potencijalnih kupaca putem interneta i telefona.

Aukcija je trajala oko 12 minuta, navodi se u "Sotbijevom" saopštenju.

Mali dinosaurus - nanotiranus - bio je otprilike upola manji od odraslog ti-reksa, a ova dva stvorenja su koegzistirala tokom perioda krede, prije oko 67 miliona godina.

Nanotiranus je imao relativno duže prednje udove i veće kandže, kao i tanje zube nalik sječivima u poređenju sa svojim poznatim rođakom.

"DŽodi" je jedan od samo tri takva skeleta za koja se zna da postoje. Visok je 2,9 metara i dugačak je blizu šest metara. Smatra se da je kompletirano 70 odsto njegovog skeleta.

Dinosaurus je dobio ime po DŽodi Pirson, rančerki iz Montane koja ga je pronašla na svom imanju 2019. godine.