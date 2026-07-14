Istorijski rekord u Njujorku: Fosil dinosaurusa prodat za nevjerovatnih 50 miliona dolara

Fosil tiranosaurus reksa po imenu Gas, star 67 miliona godina, prodat je na aukciji u Njujorku za rekordnih 50,1 milion dolara, postavši najskuplji dinosaurus ikada.

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Fosil tiranosaurus reksa, star 67 miliona godina, prodat je za 37,4 miliona funti (50,1 milion dolara) na aukciji "Sotbija" u Njujorku, što je najveća cijena ikada plaćena za dinosaurusa.

Fosil ovog ozloglašenog predatora visok je više od četiri metra, a sa preko 60 odsto pronađenih kostiju jedan je od najkompletnijih primjeraka ikada pronađenih.

Pobjednik na aukciji još nije otkriven.

Gas, kako je tiranosaurus reks nazvan, otkriven je 2021. godine na udaljenom ranču u američkoj državi Južna Dakota.

Prodaja je premašila prethodni rekord koji je postavio stegosaurus 2024. godine i prva je koja je koja prelazi 50 miliona dolara.

Neki naučnici su rekli za BBC da bi aukcija mogla da najavi novu eru u sakupljanju fosila od strane ultrabogatih.