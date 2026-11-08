Ustaški simboli i pozdrav "Za dom spremni" na Tompsonovom koncertu u Njemačkoj: Skandalozne scene pred 6.500 ljudi

Na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Štutgartu isticane su zastave sa ustaškim simbolima i pozdravom "Za dom spremni", uprkos ranijim upozorenjima i kritikama.

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Na koncertu hrvatskog pjevača poznatog po promociji ustaštva, Marka Perkovića Tompsona u subotu uveče u Štutgartu dio publike isticao je, pored hrvatskih zastava, zastave i šalove sa neofašističkim simbolima, uključujući ustaški pozdrav "Za dom spremni", javljaju danas njemački mediji.

Na pojedinim zastavama i šalovima bio je ispisan pozdrav "Za dom spremni", koji je bio zvanični pozdrav ustaškog pokreta tokom Drugog svjetskog rata, prenosi Velt.

Dvije zastave sa tim pozdravom bile su jasno istaknute na tribinama dvorane, piše Tačno.

Svih 6.500 ulaznica za koncert u dvorani "Porše arena" prodato je, prema navodima organizatora in.Stuttgart, u roku od tri sata.

Organizatori su naveli da, uprkos kritikama na račun pjevača, nije postojao pravni osnov za raskid ugovora o zakupu dvorane.

Dnevnik "Štutgarter cajtung" prenio je da je gradska uprava u Štutgartu saopštila da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pjesme neće da budu dopuštene".

List je, takođe, naveo da su vlasti pratile koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevodilac.

List navodi i da je Tompsonov menedžment zatražio dozvolu za održavanje još jednog koncerta u Štutgartu u znatno većoj "Hans Martin Šlejer" dvorani koja prima do 15.000 posetilaca, ali da će dozvola da zavisi od procjene kako je protekao jučerašnji koncert u "Porše areni".

Istovremeno, u Frankfurtu je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija povukla prvobitne rezerve prema održavanju Tompsonovog koncerta u tom gradu 13. novembra, nakon što je organizator obećao da neće biti izvođene pjesme spornog sadržaja.

(Mondo)