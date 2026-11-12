Užas u centru Splita: Dijete (3) preminulo od posljedica povreda, policija vrši istragu

Trogodišnje dijete koje je juče ujutru pronađeno teško povrijeđeno u centru Splita preminulo je u bolnici. Sumnja se da je fatalne povrede zadobilo usljed pada, a policija istražuje slučaj.

Izvor: YouTube/screenshot/Emergency München

Dijete je juče ujutru pronađeno teško povređeno u centru Splita, nakon čega je, nažalost, preminulo u tamošnjoj bolnici uprkos naporima ljekara.

Policija je juče oko 7:10 časova primila prijavu o povrijeđenom djetetu, poslije čega je ekipa Hitne pomoći hitno prevezla mališana u bolnicu. Kako portal "Indeks" nezvanično saznaje, riječ je o trogodišnjem djetetu koje je zadobilo teške povrede glave.

"Dijete je dovezeno u splitsku bolnicu bez znakova života. Odmah su preduzete mjere reanimacije, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, proglašeno je mrtvim", potvrđeno je za "Indeks" iz te zdravstvene ustanove.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sumnja se da su fatalne povrede nastale usljed pada, ali tačne okolnosti pod kojima se to dogodilo još uvijek nisu poznate. Policija obavlja uviđaj na licu mjesta i sprovodi kriminalističku istragu kako bi se rasvijetlili svi detalji ove tragedije.

(Index/MONDO)