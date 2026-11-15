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Pola godine od promjene vlasti u Mađarskoj: Ekonomija bilježi mješovite rezultate, evo šta se dešava sa forintom

Pola godine od promjene vlasti u Mađarskoj: Ekonomija bilježi mješovite rezultate, evo šta se dešava sa forintom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ekonomija Mađarske pokazuje mješovite rezultate nakon promjene vlasti. Istrage protiv bivših funkcionera i stanje forinte su ključne teme.

Šest mjeseci nove vlasti u Mađarskoj: Šta se promijenilo? Izvor: Shutterstock/Zoltan Galantai/lev radin

Šest mjeseci nakon promjene vlasti u Mađarskoj i dolaska Petera Mađara na mjesto premijera, ekonomija te zemlje pokazuje mješovite rezultate. Forinta je neposredno poslije izbora ojačala, kamatne stope su smanjene, a inflacija je ostala relativno niska. Istovremeno, nova vlast pokrenula je istrage protiv više bivših visokih funkcionera.

Pobjeda stranke Tisa na parlamentarnim izborima 12. aprila 2026. godine, kojom je okončana šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbana, izazvala je optimizam na finansijskim tržištima.

Forinta je prvog radnog dana nakon izbora ojačala oko dva odsto, dok su investitori očekivali poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom i mogućnost odblokiranja oko 18 milijardi evra evropskih sredstava.

Forinta oslabila, kamate smanjene

Početni optimizam nije se u potpunosti održao. Prema podacima Mađarske narodne banke, evro je 8. maja vrijedio 355,14 forinti, dok je 11. novembra kurs iznosio 364,92 forinte. Mađarska valuta je u tom periodu oslabila oko 2,8 odsto.

Centralna banka je istovremeno nastavila postepeno smanjivanje referentne kamatne stope, sa 6,25 odsto u februaru na 5,5 odsto u avgustu, gdje je zadržana i tokom oktobra.

Godišnja inflacija u oktobru iznosila je dva odsto, nakon 1,6 odsto u septembru, dok je gorivo na mjesečnom nivou poskupjelo tri odsto.

Istrage protiv bivših ministara i Orbanovih saradnika

Promjenu vlasti pratile su i istrage protiv nekadašnjih visokih funkcionera. Među njima su bivši ministri Mikloš Seštak i Balaž Hanko, kao i nekadašnji guverner centralne banke Đerđ Matolči, osumnjičeni za različite finansijske zloupotrebe. Oni negiraju krivicu.

Početkom novembra priveden je i Aron Orban, mlađi brat bivšeg premijera, u okviru istrage o sumnjama na trgovinu ljudima i trgovinu uticajem. Viktor Orban ocijenio je postupak kao politički motivisan.

Pod lupom i kineske investicije

Nova vlast otvorila je i pitanja transparentnosti velikih kineskih investicija, uključujući projekte kompanija BYD i CATL.

Posebnu pažnju izazvao je prelazak bivšeg ministra spoljnih poslova Petera Sijarta u kompaniju BYD, sa kojom je prethodno kao član vlade pregovarao o investicijama i državnoj pomoći.

Mađarski primjer pokazuje da promjena vlasti može da izazove brzu pozitivnu reakciju investitora, ali da dugoročna ekonomska stabilnost zavisi od fiskalne politike, međunarodnih okolnosti i sposobnosti nove administracije da sprovede reforme.

(Biznis/MONDO)

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Mađarska ekonomija

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