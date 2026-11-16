Forenzički stručnjak Majkl Frimen tvrdi da je Džefri Epstin ubijen u zatvoru u Njujorku.

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Forenzički stručnjak Majkl Frimen je u razgovoru za "BBC" izjavio da veruje da je Džefri Epstin, osuđeni sek**alni predator, ubijen u zatvoru.

Zvanično je saopšteno da je Džefri Epstin izvršio samoubistvo u zatvoru 2019, a Frimen tvrdi da, nakon što je pregledao dokumentaciju medicinskog vještaka iz Njujorka, da je Epstin zadavljen sa leđa u zatvorskoj ćeliji.

Medicinski vještak je 2019. godine zaključio da je Epstin izvršio samoubistvo zbog povrede koje sugerišu da se ubio. Epstin je, da podsjetimo, pronađen mrtav 10. avgusta 2019. godine u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu sek**alne eksploatacije.

Vidi opis Džefri Epstin ubijen u zatvoru?! Forenzičar otkrio jezive detalje obdukcije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Handout /AFP PHOTO/US Department of Justice/Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Čvrsto stojim iza naše odluke o uzroku i načinu smrti gospodina Epstina. Uzrok smrti je vješanje, a način smrti je samoubistvo", izjavila je 2019. godine doktorka Barbara Sampson nakon obdukcije.

Frimen je objavio svoje istraživanje uzroka smrti za državne tužioce u Sjedinjenim Američkim Državama u slučajevima smrti osoba koje su se nalazile u policijskom pritvoru. Frimen nije vidio tijelo Epstina, već je svoj stav zasnovao na dokumentaciji i fotografijama iz izvještaja medicinskog vještaka.

Tu dokumentaciju i fotografije mu je dostavio Mark Epstin, brat Džefrija Epstina. On je objasnio da je njegova istraga nezavisna i da ga Mark Epstin nije platio.

Izjavio je da se vide tragovi noktiju iznad traga omče na vratu Epstina. Smatra da je to "u skladu sa davljenjem, naročito sa leđa".

Da podsjetimo, Džefri Epstin je 2008. godine osuđen zbog podvođenja maloljetnica radi prostitucije. Izbjegao je zatvorsku kaznu zbog priznanja krivice.

Optužen je 2019. godine da je podvodio maloljetnice i da ih je sek**alno eksploatisao. Čekao je suđenje u zatvoru u Njujorku, a 10. avgusta 2019. je pronađen mrtav u ćeliji.

(Mondo)