Srednjoškolac iz Bihaća prijetio na internetu: "Biće nezapamćen masakr", oglasila se i škola

Mladić iz Bihaća zaprijetio je da će učiniti sličan krvav pir kakav se desio u Srbiji te da će ubiti učenike i zaposlenike u Ekonomskoj školi, objavio je Avaz.

Izvor: Screenshot

Među brojnim reakcijama na tragičan događaj u Beogradu, bilo je onih koji su se na društvenim mrežama pozitivno izražavali o ovom monstruoznom činu.

"Onaj dječak što je ubio osmoro djece je kraljina za mene! Onakvo nešto i ja spremam već duže vrijeme za ekonomsku školu u Bihaću. Biće nezapamćen masakr u Bihaću, to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbjegavati, zbog toga će da bude teror", napisao je on na društvenim mrežama.

Policiji je prijavljen ovaj slučaj potvrđeno je u MUP-a Unsko-sanskog kantona.

"Imamo informaciju. Obavještava se i tužilaštvo. To je osoba koja je poznata nama u policiji. Ne znamo koje je godište. Ja mislim da jeste maloljetan. Ne znamo da li je iko prijavio. Mi smo to vidjeli na društvenim mrežama i onda mi to po službenoj dužnosti provjeravamo", rekao je Bahrudin Dželalagić, portparol MUP-a USK za portal Avaza.

Škola: Nema potrebe za panikom

Mješovita srednja škola u Bihaću saopštila je danas, nakon što su objavljene prijetnje bivšeg učenika da će počiniti zločin poput onog u školi u Beogradu, da nema potrebe za panikom i da su nadležni obaviješteni i reagovali na vrijeme.

"Obavještavam sve učenike naše škole, kao i njihove roditelje da zbog situacije koja je nastala zbog objave našeg bivšeg učenika Z.A. da nema potrebe za panikom. Nadležni organi su uredno i na vrijeme obaviještenii, reagovali su u skladu sa svojim ovlaštenjima", navedeno je iz škole.