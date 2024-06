Željka Cvijanović svjedočila u odbranu Obrena Petrovića: šta je rekla o tragičnim poplavama u Doboju?

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Željka Cvijanović danas je kao svjedok odbrane na suđenju Obrenu Petroviću, bivšem gradonačelniku Doboja, izjavila da su katastrofalne poplave iz maja 2014. godine bile "viša sila" koja se nije mogla predvidjeti.

“Ono što nas je zadesilo izašlo je iz svih okvira. To je bila katastrofa! Toliko ekstremno i vandredno da to niko nije mogao predvidjeti. To spada u 1000-godišnji prosjek padavina”, rekla je Cvijanović, koja u to vrijeme obavljala funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske.