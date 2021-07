Sutra vrelo, do 40 stepeni

Republiku Srpsku i Federaciju BiH sutra očekuje veoma vruće i sparno vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha do 40 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Guliver/Getty Images/InspirationGP

Noć će lokalno na sjeveru biti topla, na jugu tropska. Ujutro malo do umjereno oblačno, na zapadu promjenjivo oblačno, a u ostalim predjelima vedro.

Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Biće veoma vruće i sparno. Prema večeri malo više oblaka na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Duvaće slab vjetar, tokom dana na jugu umjeren jugozapadni i zapadni, a na sjeveru sjeverozapadni, poslijepodne biće u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 23, a najviša dnevna od 33 do 37, lokalno na sjeveru, istoku i jugu do 40 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Na jugu je bilo najtoplije, 41 stepeni izmjereno je u Mostaru u 14.00 časova, a 38 u Neumu.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Bjelašnica 22, Mrakovica 27, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Bihać 30, Srbac, Srebrenica, Gradačac i Sanski Most 31, Gacko, Prijedor, Zvornik, Bijeljina, Ivan Sedlo i Tuzla 32, Doboj, Sokolac, Rudo i Ribnik 33, Banjaluka, Nevesinje i Zenica 34, Višegrad 35, Foča, Bugojno i Sarajevo 36, a Trebinje, Bihać i Grude 37 stepeni Celzijusovih.

