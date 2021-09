Direktor trebinjske bolnice garantuje za kiseonik i najavljuje krivične prijave

Kiseonik koji se koristi u Bolnici Trebinje je medicinski kiseonik koji je 99,5 odsto ispravan, izjavio je vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Nedeljko Lambeta.

"Neki političari, portali i novinari iznijeli su niz laži i spekulacija o radu Bolnica Trebinje i ovim putem želim da to demantujem. Ovim putem želim da stanovništvu Trebinja i Hercegovine poručim da je ovo medicinski kiseonik, da je sve u redu 99,5 odsto ispravno, te da se on koristi, osim za kovid odjeljenje, i za porodilište, za intenzivnu njegu, operacionu salu i da to traje decenijama", rekao je Lambeta novinarima.