Banjaluka: Centar grada zatvoren narednih pet dana

Zbog obilježavanja novogodišnjih praznika u Banjaluci, u centralnoj gradskoj saobraćajnici, od hotela „Bosna“ do Ulice Marije Bursać – od danas, 29. decembra do 03. januara 2022. godine (do 05.30 časova), biće obustavljen saobraćaj.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana, ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Podsjećamo, za sve Banjalučane i turiste za novogodišnje praznike u našem gradu pripremljen je bogat muzički program i mnoštvo drugih zanimljivih sadržaja na Trgu Krajine i u Parku „Petar Kočić“, saopšteno je iz Gradske uprave.