AERODROM u BiHAĆU bi mogao biti završen i prije roka (FOTO)

Aerodrom u Bihaću mogao bi biti pušten u funkciju i prije od očekivanog, odnosno, ako bi sve teklo po planu, prvi dio sa pistom dužine 1.800 metara bi mogao biti u funkciji kroz dvije do tri godine.

Izvor: Aerodrom Bihać na Fejsbuku

Glavni projekt, onakav kakav je predstavljen u 3D animaciji uskoro će biti završen, ali proces eksproprijacije trajat će još neko vrijeme zbog zakonskih procedura, ali jednim dijelom i zbog novca koji nije u potpunosti obezbjeđen.

Portal Klix saznaje da je Vlada FBiH predložila da se omogući izgradnja jednog dijela aerodromskog kompleksa, odnosno pista u dužini od 1.800 metara te privremeni terminal i kontrolni toranj, kako bi se aerodrom mogao što prije staviti u funkciju.

Dugoročno je plan da se pista produži na ukupno 2.100 metara te da se aerodromski kompleks uz izgradnju stalnog terminala, pratećih objekata i novog pristupa sa magistralne ceste M-5 izgradi prema prvobitno predstavljenom projektu uz manje korekcije u skladu sa aeronautičkom studijom.

Direktor Aerodroma Bihać Anel Hadžić u izjavi za RTV USK, kako je objavio Grad Bihać, da je završena aeronautička studija koja je definisala sve smjernice i kakva vrsta kompleksa se može praviti na lokaciji budućeg aerodroma.

"Na osnovu nje smo dobili inpute. Studija je prihvaćena u 6. mjesecu ove godine i krenuli smo u dalji aktivnost kada je u pitanju gradnja aerodroma. Imamo dvije faze, jedna je 1.800 metara piste te druga faza od 2.100 metara. Vlada FBiH je do sada osigurala 35 miliona KM za ovaj projekt. Do sada je utrošeno 10-ak miliona KM u mandatu prije mene, a od kad sam ja ovdje počeli smo s eksproprijacijom koja je od septembra do danas obeštećeno oko 70-ak vlasnika u iznosu od oko 2,5 miliona KM", kazao je Hadžić.