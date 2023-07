Trebinjac očitao lekciju turistima iz Srbije: JE L' I KOD KUĆE TAKO BACATE SMEĆE (VIDEO)

Dramatična scena zabilježena je kod Trebinja kad je jedan muškarac nasred puta zaustavio automobil kraljevačkih tablica jer je navodno vidio da žena kroz prozor baca smeće.

Muškarac je navodno zamjerio putnicima iz automobila što tokom vožnje bacaju smeće kroz prozor.

"Jel bacate u Kraljevu smeće tako kroz prozor uz auta? A gospođice?", pitao je muškarac koji snima muškarca i ženu iz automobila.

Vozač je pokušao da se opravda riječima da djevojka nije bacila smeće nego da je slučajno izletjelo, ali to Trebinjca nije smirilo.

"Nije joj izletjelo nego sam ja vidio da ste bacili. Nemoj to da radiš ovdje. Jeste čuli? Zašto bacaš to čovječe? Jesi li normalan? Zaboljelo me to brate! Ja to u Srbiji ne radim nikad. Ja kad dođem u Srbiju to nigdje nikada ne radim", rekao je muškarac kojem se po naglasku čuje da je iz Hercegovine.

Za sada nije poznato kad je tačno zabilježena dramatična scena, međutim, komentari se neprestano ređaju na društvenim mrežama, a većina korisnika je stala na stranu muškarca koji snima.

"To brate! To se zove patriotizam i ljubav prema svojoj zemlji, a ne krstovi, mjeseci, zvijezde, šahovnice, ljiljani i trobojke. Svaka ti čast ljudino", navodi jedan korisnik.

"Ma da mi je iz oka ispao neka si mu rekao! Mami svojoj neka baci", dodaje se u drugom komentaru. Drugi su pak pomenuli i naše ljude iz inostranstva.

"Lako je za ove iz Kraljeva. Najjači su ovi iz Dojčlanda kad dođu i bacaju. Čim uđu u BiH zaborave dobre manire i postanu Indijanci", navodi treći korisnik.

