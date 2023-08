NISI SAMA: Žene blokirale saobraćaj u Sarajevu, stigla podrška i iz Novog Sada

Izlaskom na saobraćajnice u Sarajevu žene su danas u 16 časova blokirale saobraćaj na nekoliko minuta.

Izvor: Klix.ba/ustupljena fotografija

One koje su blokirale saobraćajnicu na Marijin Dvoru sa sobom su imale transparent na kojem je pisalo: "Nikad sama niti u jednoj borbi".

Saobraćaj je bio obustavljen i na Skenderiji, a na transparentima su se mogli pročitati natpisi: "Stani za svaku od nas", "Stop femiciju" i "Stani sad sa nama da sutra nijedna nije sama", javlja Klix.

Naime, društvenim mrežama za dane vikenda proširio se poziv ženama u BiH na simboličnu akciju. Kako je navedeno izlaskom na ulice i žele poručiti da ako žene stanu staje sve.

Sličan protest održan je u 14 časova u Banjaluci.

Aktivistkinje i građanke Novog Sada okupljene oko protesta "Novi Sad protiv nasilja" organizovale su performans u znak podrške ženama u Bosnu i Hercegovinu, koje su se u isto vrijeme okupile u velikom broju gradova. Povod za protest je nedavno brutalano ubistvo Nizame Hećimović i još dvoje ljudi iz Gradačca koje je počinio njen bivši partner.

Na Trgu Slobode, ispred Gradske kuće, postavljena su 24 para ženske obuće, kao podsjećanje na 24 femicida u Srbiji ove godine, javlja N1.

Izvor: Aleksandar Milanović/N1/ustupljena fotografija

Protest u Novom Sadu počeo je zvukom sirene za uzbunu, a potom se obratila Magdalena Rašković.

Ona je poručila da žene Novog Sada danas daju podršku ženama u BiH jer, kako je ukazala, znaju kako je to "bojati se u vlastitom domu za svoj život i život vlastite djece".

Podsjetila je i da se ubijena Nizama obraćala institucijama za pomoć, ali da je ta pomoć izostala, kao i da se sumnja da je infomacija o njenom skrovištu upravo potekla iz policije.

„Pogledajte, ova 24 para ženskih cipela ispred vas! Oni su ostali iza ubijenih žena. U nekim od njih, žrtve su odlazile do stanice policije, do Centra za socijalni rad, do Tužilaštva. Pomoć i zaštitu države nisu dobile, nasilnik im je presudio“, poručila je Rašković.

Istakla je da žene Novog Sada zajedno sa ženama Bosne i Hercegovine poručuju da nema hitnijeg i važnijeg posla za institucija od "suzbijanja muškog nasilja nad ženama i djevojčicama".

"Ono je u čitavo regionu poprimilo epidemijske razmjere i predstvlja nastrašniji i najopasniji oblik naše destrukcije", navela je Rašković.

Dodala je da je za to potrebna i promjena „starih normi, kulture i mentaliteta“ koji ženu ne vide kao ravnopravno ljudsko biće već, kako je kazala, kao predmet za „zadovoljenje muških potreba ili neplaćenu radnu snagu“.

"Mi to znamo i mi ćemo se za to oslobođenje ujedinjeno boriti", istakla je ona.

Nakon obraćanja, prisutnima su podijeljene krede kako bi ostavili poruke podrške ženama u BiH, kao i protiv femicida.

Na trgu su ostavljene poruke: "BiH, mi smo uz vas", "Neću biber sprej, hoću institucije", "Ljubav ne boli", "Stop nasilju".

(MONDO)