Danas pljuskovi s grmljavinom, uveče znatno zahlađenje

U cijeloj BiH danas se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine, a tokom dana i uveče biće sve hladnije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Tokom prijepodneva na sjeverozapadu biće hladnije sa jakom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na istoku i jugu suvo i toplo uz sunčane periode, a tokom dana padavine će jačati na zapadu i sjeveru, zatim i na jugu.

Na snazi je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina širom BiH, koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Potrebno je preduzeti mjere opreza i pratiti posljednju prognozu vremena.

Poslije podne i do večeri jača kiša zahvatiće i istočne predjele, uveče će biti obilnih padavina u većini predjela, a do večeri će i na istoku doći do pada temperature vazduha, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na planinama ponegdje i olujni, južnih smjerova, na sjeveru slab do umjeren.

Dnevna temperatura vazduha biće od 18 na sjeverozapadu do 31 na istoku, u višim predjelima na zapadu od 16 stepeni Celzijusovih.

(Srna)