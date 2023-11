Nadležni o radovima u Dervišima: Most u funkciji početkom decembra

Radovi na izgradnji mosta preko Široke rijeke u naselju Derviši teku predviđenom dinamikom, te će most biti izgrađen i pušten u funkciju i prije predviđenog roka, saopšteno iz Gradske uprave.

Izvor: Grad Banja Luka

Podsjetimo, savjeti mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo 2 i Zalužani za sutra su najavili mirne proteste zbog, kako se navode, velikog nezadovoljstva građana tempom izgradnje mosta u Dervišima.

Obilazeći teren, nadležni iz Gradske uprave, kao i gradonačelnikovi saradnici su poručili kako će most biti završen i prije predviđenog roka.

"Radovi ulaze u završnu fazu i trentuno se radi na armiranju ploče i pripremi za betoniranje. Kao što već znate, krajnji rok za završetak radova je 31. decembar ali dinamika radova je u dobroj fazi i moram da naglasim da će prema posljednjim informacijama biti završeni i prije ugovorenog roka", kazao je ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Milenko Džever.

Saradnik gradonačelnik i narodni poslanik, Nebojša Drinić rekao je da će ovaj most biti od velike koristi za sve naše sugrađane.

"Pojedinci govore kako ovaj projekat neće biti okončan, što je neistina, s obzirom da će biti završen prije roka. Plan je da svi radovi budu okončani do 1. decembra i da most tada bude pušten u funkciju", kazao je Drinić.

Gradonačelnik, Draško Stanivuković potvrdio je kako radovi na izgradnji mosta preko rijeke Široka teku predviđenom dinamikom, te je ujedno prokomentarisao i najavljeno okupljanje.

"Umjesto dosadašnjeg starog, dotrajalog i uskog mosta, dobićemo jedan savremeni most koji odgovara važnosti ovog puta, koji povezuje, ne samo velika banjalučka naselja, nego i dva grada. Sutrašnje najavljeno okupljanje gledaću kao čin njihove zahvalnosti za sve što radimo, kao i divljenje, jer nakon više od 20 godina gradimo ovaj most. Radove ćemo zavšriti prije predviđenog roka", istakao je gradonačelnik.

Most u naselju Derviši sagrađen je šezdesetih godina, te do danas u njega nije ulagano, što je dovelo do oštećenja konstrukcije i stubova na mostu.

"Novi most biće raspona oko 13 metara, sa dvije saobraćajne trake i dvostranom pješačkom i biciklističkom stazom, ukupne širine oko 14 metara, odnosno kolovozna traka 3,5 metara, biciklistička staza 1,5 metara i staza za pješake širine dva metra, čija će vrijednost biti oko pola miliona KM. Most u Dervišima biće jedan od pet mostova koje je ova gradska administracija sagradila u našem gradu", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.