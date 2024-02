Od "Alibabe" do nove plaže: Banjaluka uskoro dobija još jedno šetalište uz Vrbas (FOTO)

Banjaluka bi ove godine trebala da dobije šetalište koje će povezati potez od kafića "Alibaba" i novouređenu plažu u Srpskim Toplicama u dužini od oko 1,5 kilometar.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Radovi na ovoj lokaciji su u toku, a spajanjem šetališta prema Sitarima biće realizovan dio plana jer se u doglednoj budućnosti planira urediti i šetalište pored Vrbasa nizvodno prema plaži kod Zelenog mosta.

Plaža Sitari ("Švedska") koja je obnovljena 2022. godine, veoma je popularna među Banjalučanima. Prostor je obogaćen novim mobilijarom i dodatnim sadržajima

"Kada ovo šetalište stavimo u funkciju svi naši sugrađani, ali i posjetioci moći će šetati uz Vrbas od Gradskog do Zelenog mosta, a potom od restorana 'Alibaba' do Banje Vrućice odakle ćemo urediti i put koji vodi do vidikovca na Banj brdu, koji završavamo na proljeće", rekao je ranije gradonačelnik Draško Stanivuković.

Po završetku radova, koji se očekuju sredinom ljeta, Banjaluka će imati blizu 3 kilometra uređenih obala Vrbasa, sa dodatnim sadržajima poput dječijih igrališta, zona za sport i rekreaciju.

Pogledajte foto-galeriju:

Podsjećamo, na potezu od Gradskog do Zelenog mosta prošle godine je uređena sportsko-rekreativna zona uz Vrbas, a građanima su na raspolaganju mnogi sadržaji poput teretane na otvorenom, stijene za penjanje, tereni za mali fudbal i odbojku na pijesku, stolovi za stoni tenis, igralište za basket...

(Mondo)