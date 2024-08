U cijeloj BiH i sutra će preovladaviti pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz dnevnu tempereturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 25, u višim predjelima od 13 stepeni, a dnevna od 33 do 39, u višim krajevima od 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.