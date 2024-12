Marić: Vlada podržava povećanje plata radnicima zajedničkih institucija BiH, a ne može radnicima u RS

Predsjednik Sindikata uprave RS, Božo Marić rekao je da ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić krši zakon jer poziva predstavnike sindikata na sastanak o cijeni rada, nakon što je Prijedlog budžeta za 2025. godinu već utvrđen.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Marić kaže da je Sindikat uprave još prije tri sedmice u Vladu RS predao zahtjev da se u skladu sa Zakonom o platama zaposlenima u organima javne uprave potrebne zakonske procedure, prije utvrđivanja Prijedloga budžeta i stavljanja u parlamentarnu proceduru.

„Vlada RS je prošle sedmice usvojila Prijedlog budžeta i uputila ga u Narodnu skupštinu RS. S tim u vezi, mi smo danas ministarki Senki Jujić rekli da je ovo ponižavanje radnika i sindikata da nakon što je usvojen Prijedlog budžeta poziva sindikate na sastanak o cijeni rada kada je već sve pravno-formalno završeno. Zakonska norma kaže da se tokom izrade budžeta vrše pregovori sa resornim sindikatima“, naveo je Marić.

Tvrdi da ministarka Jujić nije odgovorila na pitanje sindikata da li je dala podrušku za povećanje plata radnicima zajedničkih institucija BiH, a nije radnicima u RS.

„Zjedničke institucije se finansiraju i iz Republike Srpske i da li je ona to kao ministar lokalne samouprave dala podršku da se povećaju plate državnim službenicima u zajedničkim institucijama BiH, a nije pronašla dovoljno argumentacije da predloži premijeru Radovanu Viškoviću da dođe do povećanja plate i državnim službenicima u RS“, poručio je Marić.

Marić kaže da Vlada RS nije odgovorila ni na zahtjev o povećanju službenih dnevnica sa 20 maraka na 40 KM.

„Toliko iznose u Federaciji BiH u zajedničkim instititucijama. To se primjenjuje na sve radnike bez obzira da li se primanja finansiraju iz budžeta ili ne. Na to smo dobili odgovor da Vlada RS u ovom trenutku nema novca za to", rekao je on.

Marić dodaje da trenutna cijena rada iznosi 110 KM i da su zahtijevali da se poveća na 111 KM, a da Vlada RS nema sredstava ni za to.

„Ministarka Jujić krši zaključak Vlade RS, koje je obavezao da sa predstavnicima sindikata zaključi kolekivni ugovor i da smo mi kao većina u odboru za pregovore još u avgustu poslali dopis u kojem tražimo da se zaključi kolektivni ugovor koji bi se primjenjivao za 10.000 zaposlenih u RS.“

Marić podsjeća da je Sindikat uprave tražio od Vlade RS, u sporazumu koji je potpoisan 2022. godine, godine četiri koraka u povećanju plate

„To je trebalo da se odražava na način da ukoliko higijeničarka u Vladi RS prima najnižu platu, ona na tu platu mora dobiti topli obrok koliki ima i radnik u trgovini i regres (1/12) koliko ima svaki radnik. to je za najpšrostiji rad. To bi sve pratilo dinamiku koju imamo kroz Zakon o platama. To bi bilo oko 300 maraka“, rekao je on.

Napomenuo je da i dalje ostaje pri stavu da ministarka Jujić treba da podnese ostavku, ali i da premijer Višković nije dostojan svoje funkcije.

„Ja sam otvoreno rekao da smatram da je ministrica Jujić najnesposobniji ministar uprave od osnivanja RS, kao što smatram da gospodin Radovan Višković nije dorastao poslu premijera. Jer ako ste kao premijer saglasni da ćete dati voiše novca u budžet zajedničkih institucija i da kao premijer povećate plate zajedničkim institucijama, a kao poslodavac vi državnim službenicima u RS niste dostojni da budete premijer. Kratko i jasno“, poručio je Marić.

Osvrnuo se i na Prijedlog budžeta RS kojim se za Kabinet predsjednika RS Milorada Dodika izdvaja 77 miliona maraka.

„Smatram da nije normalno da se budžet predsjednika RS poveća za 21 milion, a da zdravstveni radnici, policajci, radnici u pravosuđu, ne dobiju ni jednu marku povećanja. Ne podržavamo ni iznos u budžetu predviđen za subvencije za solarne eletrane i da to nije stvar koja će uticati na širok broj ljudi kao što bi povećanje plate uticalo“, zaključio je Marić.

(MONDO)