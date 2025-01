Novo upozorenje RHMZ: Jak do olujni vjetar i nove snježne padavine

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske izdali su upozorenje na jak do olujni vjetar od 2. januara u 18.00 časova do 3. januara u 12.00 časova, kao i nove snježne padavine 3. januara – u prvom dijelu dana.

Izvor: Jelena Dešić/SRNA

U četvrtak 2. januara, popodne i uveče – počeće da duva i jača južni vjetar, posebno u Krajini.

"U noći ka petku i u petak rano ujutru vjetar će biti jak, u Krajini i na planinama i olujni. U petak do sredine dana vjetar će oslabiti. Očekuju se udari vjetra od 40 do 60 km/h, u višim predjelima, posebno na zapadu, udari vjetra preko 80 km/h. U noći ka petku na zapadu će početi kiša koja će brzo preći u susnježicu i snijeg, a u petak do sredine dana snijeg će početi i u ostalim predjelima. Do večeri snijeg prestaje. U nižim predjelima očekuje se 5 do 10 cm snijega, u brdsko-planinskim predjelima od 15 do 25 cm snijega, na zapadu ponegdje više. Na jugu Hercegovine, kao i na krajnjem sjeveru uz rijeku Savu bez snježnog pokrivača. Na jugu se očekuje jača kiša", navedeno je u biltenu RHMZ.

Upozorenja možete pratiti i pomoću Meteoalarma.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa.

(Srna)