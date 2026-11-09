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Štrajk do ispunjenja zahtjeva: Srednje škole u USK obustavile nastavu

Štrajk do ispunjenja zahtjeva: Srednje škole u USK obustavile nastavu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Zaposleni u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk tražeći od kantonalnih vlasti izradu novih pedagoških standarda i stavljanje van snage postojećeg pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju.

Štrajk zaposlenih u srednjim školama USK Izvor: Fotosr52/Shutterstock

U skladu sa zakonskom obavezom obezbjeđivanja minimuma radnih aktivnosti, nastava se održava samo za maturante.

Odluku o stupanju u generalni štrajk Kantonalni sindikat srednjeg obrazovanja donio je nakon što je postupak mirenja između predstavnika sindikata i Vlade Unsko-sanskog kantona okončan bez sporazuma.

Iz Sindikata su naglasili da će štrajk trajati do ispunjavanja njihovih zahtjeva. 

(Srna)

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Tagovi

štrajk unsko-sanski kanton prosvjeta srednja škola

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