Srednje škole u Unsko-sanskom kantonu od 9. novembra u generalnom štrajku

Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona stupaju u generalni štrajk 9. novembra nakon propalih pregovora i postupka mirenja sa Vladom kantona.

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Zaposleni u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu stupiće u ponedjeljak, 9. novembra, u generalni štrajk nakon neuspjelih pregovora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke i kulture i kantonalne vlade.

Višemjesečni pregovori između Sindikata i kantonalne vlade, kao i postupak mirenja, nisu donijeli dogovor o ispunjavanju sindikalnih zahtjeva.

Predsjednik Sindikata Samir Fajić rekao je da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za organizovanje štrajka, nakon što je postupak mirenja okončan bez sporazuma.

Fajić je podsjetio da je Sindikat ranije odgodio štrajk, koji je bio najavljen za 2. oktobar, kako bi se sproveo zakonom predviđeni postupak mirenja, nakon imenovanja mirovnog savjeta 30. septembra.

"Završili smo proces mirenja i, nažalost, nije došlo do konačnog dogovora, odnosno naši zahtjevi nisu ispunjeni, tako da su se stekli uslovi za ponovno organizovanje štrajka", rekao je Fajić.

Kao ključna sporna pitanja izdvojio je donošenje novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje i stavljanje van snage postojećeg Pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih, uz usvajanje novog dokumenta koji bi bio rezultat dogovora Sindikata i nadležnog ministarstva, prenose federalni mediji.

Član pregovaračkog tima Minela Hajrulahović naglasila je da Sindikat ne odustaje od zahtjeva koji se odnose na položaj svih zaposlenih u srednjem obrazovanju, uključujući sekretare, knjigovođe, asistente u nastavi i pomoćne radnike.

Član pregovaračkog tima Asmir Piralić rekao je da štrajk smatraju posljednjom mjerom u borbi za ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava, te pozvao Vladu i resorno ministarstvo da do 9. novembra nastave pregovore kako bi se pronašlo rješenje i izbjegla obustava rada u srednjim školama.