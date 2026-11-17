Prva edukacija u okviru projekta "Prevencija zloupotrebe droge među učenicima osnovnih i srednjih škola u RS" okupila je danas više od 120 nastavnika i stručnih saradnika iz banjalučke regije, s ciljem prevencije zloupotrebe opijata i mogućnosti ranog reagovanja.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Izvršni direktor Udruženja građana "Viktorija" Sanja Stanić rekla je da se ovom edukacijom prvi put na sistemski način ukazuje na problem zloupotrebe droge među učenicima.

"To nije problem pojedinca, već zajednice. Vlada Republike Srpske dala je značaj ovom projektu kako bismo odgovorno djelovali na ovaj problem. Edukacije će biti održane u šest regija Srpske", izjavila je Stanićeva novinarima prije početka edukacije.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić rekla je da je, osim zloupotrebe droge, prisutan i problem zloupotrebe određenih supstanci koje su na tržištu predstavljene kao da nisu štetne po zdravlje djece.

"Tu imamo nerazumijevanje od roditelja, koji svojoj djeci dozvoljavaju upotrebu određenih elektronskih cigareta i sličnih proizvoda. Mislim da je to primarni problem", navela je Tanasićeva.

Predsjednik Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge Republike Srpske Vesna Vipotnik rekla je da je zdravstveni sistem Srpske spreman da u svakom momentu pruži liječenje i stručnu pomoć svakom pojedincu koji se bori sa bolešću zavisnosti, ali je cilj da se stvori ambijent da do zavisnosti uopšte ne dođe.

"Naš najveći zadatak treba da bude prevencija. Cilj nije da uspješno liječimo zavisnost, nego da učinimo da do nje uopšte ne dođe. Tu su nam partner nastavnici jer je upravo škola ta u kojoj se prepoznaju oblici rizičnog ponašanja", ukazala je Vipotnikova.

Projekat se realizuje u partnerstvu Republičkog pedagoškog zavoda, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge Srpske, ministarstava zdravlja i socijalne zaštite i unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Udruženja građana "Viktorija".

(Srna)