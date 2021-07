Džaferović: Ne zavaravajte se, ko god povrijedi zakon biće procesuiran

"Ne bih nikome preporučio da se busa u prsa pred državom i sudovima"

Izvor: Anadolija/Miomir Jakovljević

"Sasvim je sigurno da će biti procesuiran svako ko bude povredio zakon i niko ne treba da očekuje da će biti izvan i iznad zakona, izjavio je danas član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović govoreći o zakonu o zabrani negiranja genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca.

U intervjuu srajevskom portalu Klix.ba, Džaferović je rekao da krivični zakon ima preventivnu i represivnu funkciju.

"Mislim da je, u smislu preventivne funkcije, zakon ostvario snažne efekte samim donošenjem, a da će to biti još snažnije kada se otvore prvi postupci. Svaki pojedinac zna vrlo dobro da niko drugi, osim njega samog, na kraju neće trpiti posljedice", rekao je on.

Prema njegovim riječima, osim preventivne i represivne funkcije, ovaj zakon će sasvim sigurno dovesti do katarze i promjene svijesti i u BiH i u regionu.

Džaferović je istakao da se efekti odluke visokog predstavnika Vlentina Incka već osjećaju.

Prema njegovom mišljenju, retrogradne snage su dobile jasnu poruku da njihovo ponašanje neće proći bez posljedica.

Svjesni zablude "Sudeći po reakcijama zvaničnika iz entiteta RS, oni su bili gotovo uvjereni da će OHR nijemo i bespomoćno posmatrati kako vređaju žrtve i izruguju se sa međunarodnim sudovima", kazao je Džaferović i dodao da sada postaju svjesni zablude u kojoj su bili.

"Mehanizam međunarodne zajednice jeste trom, ali jednom kada se pokrene, on je izuzetno moćan i to vrlo dobro znaju u entitetu RS", naglasio je on.

Džaferović tvrdi da je od samog potpisivanja Dejtonskog sporazuma, praksa Republike Srpske da se opstruiše njegova primjena.

On je naveo da su zvaničnici RS u prvim godinama nakon Dejtona odbijali da dođu u Predsjedništvo i druge institucije, ali da su na kraju poklekli pred snagom Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Učešće u radu institucija nije nikakva usluga zvaničnika iz RS-a prema državi, već temeljna dejtonska obaveza", istakao je Džaferović i dodao da, ako žele da postoji entitet RS, zvaničnici tog entiteta moraju učestvovati u radu državnih institucija.

Prema njegovom mišljenju, kršenje te obaveze jeste jednostrani pokušaj narušavanja Dejtona i to se nikada nije dobro završilo po entitet RS, a neće ni ovaj put.

"Ko ozbiljno i odgovorno razmišlja o Dejtonskom mirovnom sporazumu, treba dobro razmisliti šta to znači", istakao je on.

Džaferović je rekao da Inckov zakon nije nikakav presedan, da takav zakon postoji i u drugim državama.

On tvrdi da je to jedan logičan zakon kojim se štiti dignitet žrtava, spriječava širenje laži i uopšte necivilizacijskog postupanja.

Prema njegovom mišljenju, ono što je utvrđeno pravosnažnim sudskim presudama je istina, koja se mora poštovati, kao i odavati pijetet žrtvama.

(Tanjug)