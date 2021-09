Komšić odgovorio Šmitu: Neka nametne zakon i nek snosi posljedice za antievropski potez

Predsjedavajući Predsjedništa BiH Željko Komšić izjavio je da je potpuno nejasna izjava Kristijana Šmita da je Sarajevo bošnjački grad.

Izvor: FENA Hazim Aljović

Komšić je mišljenja da je Sarajevo od svog osnivanja pa do danas imalo većinsko bošnjačko ili muslimansko stanovištvo, te da ne vidi zašto bi to samo po sebi, ili bilo kojem civilizovanom čovjeku moglo biti sporno.

"Sarajevo je opet, istovremeno, kroz vijekove multietnički i kosmopolitski grad i upravo je zbog te činjenice ubijano i razarano", smatra Komšić.

Prema njegovom mišljenju, Sarajevo je "multietnički, kosmopolitski i slobodarski grad i takvo će ostati, bez obzira ko u njemu činio etničku većinu".

Komentarišući izjavu Šmita da je Komšić hrvatski predstavnik u Predsjedništvu BiH, ali su ga više birali Bošnjaci nego Hrvati, Komšić kaže da je "insistiranje na etničkom legtimitetu u kontekstu izbornog zakona, negiranje svih presuda Evropskog suda za ljudska prava".

On smatra da će Šmitu trebati još vremena u BiH da se upozna o dejtonskom ustavu, jer "to o čemu govori ne postoji u Ustavu".

"S obzirom na to da Šmit kao vrhovni tumač Dejtonskog sporazuma i po bonskim ovlaštenjima ima mogućnost da mijenja naše zakonodavstvo, pozivam ga da u tome smislu nametne izmjene Ustava i Izbornog zakona, na način kako on misli da to treba, i da onda snosi odgovornost za posljedice takvog antievropskog poteza", rekao je Komšić.

Njemački diplomata Kristijan Šmit istakao je tokom vikenda u Njemačkoj da je Željko Komšić hrvatski predstavnik u Predsjedništvu BiH, ali su ga "više birali Bošnjaci nego Hrvati."

"Koliko je sistem komplikovan pokazuje i činjenica da je predstavnik Hrvata Dragan Čović izgubio u sučeljavanju s Komšićem", rekao je Šmit na skupu pod nazivom "Evroatlantske perspektive BiH" koji je u organizaciji Njemačko-atlantskog društva održan u mjestu Nojštad an der Ajh.