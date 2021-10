"Dodik mi je lično u crkvi, hinjski se smijući, rekao..."

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kritikovao je ponašanje srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika tokom današnje posebne sjednice NSRS i najavio tužbe....

"Odvratno je bilo slušati Dodika kako na posebnoj sjednici ponavlja Vučurevićeve laži sa kojim inače godinama ne pričam, niti ima dodira sa partijskim aktivnostima. Sad mu samo preostaje da u sudskom postupku odgovara za sve odvratne neistine koje je iznio pod patronatom svog šefa Dodika, koji mi je lično u crkvi, hinjski se smijući, rekao da je to sve njegovo djelo. Podjednako odvratno je bilo slušati i Dodikove uvrede i odvratne kvalifikacije upućene narodnim poslanicima, kako sa govornice, tako i tokom pauza", rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Borenović kaže da je potpuno spokojan nakon optužbi, jer u njima nema ni slova istine, a da je Vučurević imao bilo kakva saznanja i sam bi trebao odgovarati, budući da je i prikrivanje krivičnog djela krivično djelo.

"On će svoje reći na sudu, a istorija, a siguran sam i naše pravosuđe, sudiće o djelovanju Milorada Dodika. Sada je potpuno jasno: on želi da uništi Republiku Srpsku da bi sebe spasio i da ne bi odgovarao za zločine koje je počinio. Slobodno mogu tako reći, jer šta je drugo činjenica da su se iz njegovog kabineta kupovali respiratori i prodavali Republici Srpskoj po deset puta višoj cijeni? I za to i za mnoga druga krivična djela kojim su opustošili Republiku Srpsku trebaju da odgovaraju. Ko je odgovarao za počinjen kriminal u bivšoj Jugoslaviji nakon njenog raspada? Niko, jer je nema. E, to je njegov cilj sa Republikom Srpskom – da je uništi, da bi sebe spasio", kaže Borenović.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na današnjem zasjedanju Narodne skupštine RS podsjetio je opoziciju na optužbe za korupciju Slavka Vučurevića na račun vrha PDP-a. Zbog navodnog pranja novca, rekao je Dodik, Vučurević je pozvao sudske organe da pokrenu istragu o kriminalnim radnjama u PDP-u.

"Vučurević je istakao da je PDP u dosluhu sa međunarodnom finansijskom mafijom, te da su ljudi, kako kaže, u vrhu partije njihovi srodnici i učestvovali u pranju više desetina miliona evra. Evo šta ste, ko ima stan u Londonu, kome je kupljena kuća u Milvokiju, gdje je Stanić, što ne objasni kome je kupljena kuća u Milvokiju", naveo je Dodik.

