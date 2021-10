Dodik najavio: Sredinom novembra sjednica NSRS o povlačenju saglasnosti

Član Predsjendištva BiH Milorad Dodik najavio je danas da će sredinom novembra biti održana sjednica NSRS o povlačenju saglasnosti RS iz odluka o Oružanim snagama BiH, VSTS i indirektnih poreza,a da će do tada biti doneseni svi potrebni dokumenti.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

"Vjerujem da skupština može biti 16. ili 17. novembra, dakle sredinom sljedećeg mjeseca. Sve odluke koje smo najavili ćemo i sprovesti", rekao je Dodik.

Govoreći o jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, Dodik je rekao da je taj sastanak bio korektan i da je trajao preko tri sata.

"Razgovor je rezultirao približavanju i utvrđivanju zajedničkih stavova da je neophodno obezbijediti stabilno bezbjednosno okruženje u BiH i regiji, da stabilnost nije da neko drugi aktuelna politička dešavanja u BiH iskoristi na način da destabilizuje situaciju. Upoznao sam ga da je došlo do niza materijalnih kršenja Ustava u BiH od onih koji su trebali da ga štite, a to je visoki predstavnik a posebno Ustavni sud BiH što je dovelo do toga da RS nema namjeru da i dalje posmatra oduzimanje naših nadležnosti i prava, kao i da mi ne zadiremo u prava BiH i drugog entiteta", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je razgovor bio ravnopravan, ali nije precizirao da li ga je Milanović pokušao "ubijediti ili odgovoriti " od namjera povlačenja saglasnosti RS iz Oružanih snaga BiH, VSTV i indirektnih poreza.

Sagovornici su postigli saglasnost da je dobro da se završava mosta na Savi kod Gradiške, a RS je najavila da će putem donacije obezbijediti 10 smještajnih objekata za porodice u Glini i okolini, ako bude moguće već do zime. Govoreći o današnjoj posebnoj sjednici NSRS, podsjetio je da je ova institucija ranije donijela odluke da predstavnici iz RS ne glasaju u zajedničkim institucijama zbog čega je sazvana današnja sjednica, a u vezi veta koji je Dodik uložio na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH.

"Nije bilo nijednog razloga da ja ne glasam za konzulat Rusije u Banjaluci, jer mi to godinama tražimo. Ja ću nas predložiti da NSRS propusti takve odluke ali je ključno da takvu odluku donosi Skupština RS, a ne Predsjedništvo BiH. Poštovaću svaku odluku. Ovo nije hir ni stvar Milorada Dodika, nego skupštine RS", rekao je Dodik.

Govoreći o pismu Denisa Zvizdića i Bakira Izetbegovića, u kojem je navedeno „da se u RS provodi aparthejd“, rekao je da je to neprihvatljivo i laž neviđenih razmjera.

"To onemogućava bilo kakvu komunkikaciju, posebno što su tu uvrstili hrvatski narod, sa kojim u RS nemamo razloga za nerazumijevanje, a i bošnjački narod u RS uživa slobodu. To je poptuna laž, nemjerljivih razmjera. Ovo je postalo ludilo koje dolazi iz Sarajeva. Sad sam još više uvjeren da ono što smo pokrenuli treba provesti do kraja, odnosno povlačenje saglasnosti..." poručio je Dodik.