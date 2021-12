Trivić: Stanivuković je obećao da će me podržati na izborima za predsjednicu Srpske

Draško Stanivuković pred prošle lokalne izbore obećao je da će podržati moju kandidaturu za predsjednicu RS, kaže Jelena Trivić

Potpredsjednica PDP, Jelena Trivić, kaže da je istinita informacija koju je prije nekoliko dana iznio Nebojša Vukanović, a koja glasi da je Draško Stanivuković pred prošle lokalne izbore obećao da će podržati kandidaturu Trivićeve za predsjednicu Republike Srpske, ako on tada bude kandidat za gradonačelnika Banjaluke.

Trivićeva kaže da se radilo o završnoj tribini, dva dana pred izbore 13. novembra 2020. godine.

"Istina je, to je rečeno. Draško je stajao za govornicom, mi smo bili iza njega. Tada je rekao tu formulaciju – kako meni Jelena sada čuva leđa, tako ću ja za dvije godine čuvati njoj", rekla je Trivićeva za Srpskainfo.

Istakla je da u PDP vode pregovore u vezi s tim.

"To jeste rečeno i to je bilo nešto na čemu je više Draško insistirao tada, da se napravi taj dogovor. Rekla sam da ima do sljedećih izbora dvije godine, ko zna šta sve može da se promijeni. Mi ćemo dati jednog od kandidata, najvjerovatnije, to je naša težnja, da to bude kandidat za predsjednika. Mislim da ćemo izaći sa imenom vrlo skoro", rekla je Trivićeva.

