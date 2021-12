Stanivuković: Trivićeva sjajan kandidat, ne želim da budem faktor pometnje

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je danas da je njegova partijska kolegica i poslanica Jelena Trivić sjajan kandidat opozicije na narednim izborima, te da vjeruje da je jedan od najkvalitetnijih koje opozicija ima

"Jelena je sjajan kandidat i vjerujem da je jedan od najkvalitetnijih koje imamo. Znate da je bila dilema i oko kandidature za gradonačelnika Banjaluke između nje i mene, to su bile slatke muke. Jelena je obrazovanija, ima više iskustva, porodična je i dama je, to je nešto što ja cijenim i moje je da više govorim o njoj nego o sebi."

Rekao je ovo gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković komentarišući potencijalne kandidate opozicije na predstojećim izborima.



Na pitanje novinara da li će ispuniti obećanje koje je dao Jeleni Trivić i podržati je u kandidaturi Stanivuković odgovara:



"Ja sam prepoznatljiv po tome što ispunjavam svoja obećanja, a često i više od onog to kažem. Zaista nisam neko ko se nameće na način da je moram da budem nešto. Važan je viši cilj i važno je da čovjek koji je u ozbiljnom poslu kao što je politika pokaže širinu i kolektivizam, nikad individualizam", rekao je Stanivuković za rtvbn.

Dodao je i da kandidatura često zna i da bude žrtva, a ne privilegija.



"Određena kandidature, na koje sam pristajo prije, su nekada više bile žrtva nego neko nagrada. Tako je bilo u slučaju pozicije gradonačelnika Banjaluke. Prihvatiti da nakon 22 godine jedne vlasti budete kandidat za gradonačelnika nije baš bilo privilegija, isto tako mogu reći i za kandidaturu na narednim izborima, jer je to na neki način žrvovanje za ovo društvo", rekao je Stanivuković.



Dodaje da kandidat u tom slučaju treba da pokaže ogromnu energiju i entuzijazam da kroz narednu godinu dana probije mnoge barijere, izazove i prepreke i da pokrene čitavo društvo.



"Nikada u svojim izjavama do sada nisam htio da unesem bilo kakvu vrstu pometnje. Nisam govorio koga treba uključiti ili isključiti u opoziciji, niti zašto neko treba da bude kandidat a zašto ne. To treba zajedno da odlučujemo, vjerujem da svako od nas to treba ima. Ja sam spreman da to prvi pokažem", rekao je Stanivuković.



Kaže da je stava da će opozicija ponuditi najkvalitetnije kandidate.



"Još jednom napominjem, sve što se odluči biću sto posto na raspolaganju. Ispred mene, kao mladog čovjeka, je još mnogo bitki i još mnogo vremena. Ne pada mi na pamet, niti bi se lijepo osjećao, da budem faktor koji može donijeti bilo koju vrstu pometnje. Ako neću dati dobro, onda vjerujte, ne želim da pružim ništa drugo", rekao je Stanivuković dodajući da je srećan što u opozicija ima i Nebojšu Vukanovića, kao i mnogo kvalitetnih ljudi.

