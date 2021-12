Dodik pozvao na dogovor u BiH: Prestanite nas smatrati eksperimentom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je ovo trenutak u kojem BiH mora tačno da zna šta ima pravo da radi i šta ne smije. Pozvao je sve

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

On je dodao da to više ne mogu da spriječe ni oni sa "robusnim navodnim akcijama ili potezima vezano za sankcionisanje ili nešto slično".

"Pozivam EU i zemlje EU da prestanu da nas smatraju ekperimentom i da pokušaju da dozvole neutralan okvir. Za početak, krenimo od Dejtonskog sporazuma i pokušajmo vidjeti šta je moguće u njemu prilagoditi da bi BiH mogla da bude funkcionalna, a šta mora, i da se jasno precizira kao obaveza entiteta", izjavio je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je istakao da treba zahvaliti ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu, koji je rekao "razgovarajte sa svima, pa i sa Srbima u BiH, a ne o njima".

"Ovo je prostor na kojem žive Bošnjaci, Srbi i Hrvati, oni su zasebne nacionalne i narodne i vjerske zajednice, oni su uvijek dominantno odlučivali o tome kako će izgledati ovaj prostor i kada su ratovali i u miru živjeli. Imali su konsenzus o nekim pitanjima i kada je međunarodna zajednica nametala globalni okvir za BiH, to je uvijek bio znak za novi sukob ili za novu destabilizaciju", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da politički muslimani nisu pokušali da pokažu nijedan korak da žele da razgovaraju.

"Oni smatraju da ono što je taknuto-maknuto u njihovom interesu i da ne može o tome više ništa da se priča. To sigurno nije dobar način da se održi, čak i ako oni misle da imaju neku prednost. Uspjeli su da zgade BiH Republici Srpskoj, Srbima i Hrvatima i pokušavaju da od Republike Srpske naprave fantoma ili neku svadljivu organizaciju koja ne zna šta hoće, da ja ne znam šta radim i mnogo drugog što pokušavaju da plasiraju, što nije istina", izjavio je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska zna šta radi, da pokušava da obezbijedi svoje interese i da tu neće biti stajanja.

"Na tom putu moguće je da nećemo sve da ostvarimo, da nešto nećemo uspjeti u ovakvim okolnostima. Ovo je Balkan i na ovom prostoru djeluju velike sile koje nameću svoje interese i to znamo. Konfuznost te situacije, pogotovo od međunarodnih faktora dovedena je do vrhunca", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da konfuziji u BiH doprinosi i situacija sa Kristijanom Šmitom koji je doveden u BiH bez odluke Savjeta bezbjednosti UN o postavljanju za visokog predstavnika.

"Biće interesantno gledati Šmita ako nešto poduzme, kako će se to završavati. On ne može ništa da učini, niti ćemo mi prihvatiti ijednu njegovu odluku. To bi bilo kao da prihvatimo da bilo koji turista koji dođe ovdje u BiH može da nametne zakon i da mi kažemo u redu. To se naravno neće desiti", istakao je Dodik.

On je dodao da će se u tom pogledu i odnositi prema tome.

"Nije dovoljno da SAD, Velika Britanija, NJemačka kažu da je on visoki predstavnik ako nema imenovanja od Savjeta bezbejdnosti, te odluke nema. Vidimo i razjarenost novog ministra inostranih poslova NJemačke /Analeni Baerbok/ koja pokušava da se sada zbog toga obračuna sa Srbima i Republikom Srpskom, a pošto sam ja čije ime se najčešće pominje, onda i sa mnom", istakao je Dodik.

On je dodao da njemu to ne smeta, jer zna da je u pravu.

"Znam da je njemačko ignorisanje srpskih interesa na Balkanu uvijek išlo na štetu Srba, ali nije dio moralnog kapaciteta koji je NJemačka kapitalizovala, pogotovo, kroz prošli vijek. U svakom slučaju sam spreman da pružim sve informacije", istakao je Dodik.